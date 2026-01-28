Libero logo
Spari a Rogoredo
Crans-Montana
Jannik Sinner
Referendum Giustizia
Hub Energia

Minneapolis, agguato alla deputata dem: aggredita con una siringa

mercoledì 28 gennaio 2026
Minneapolis, agguato alla deputata dem: aggredita con una siringa

2' di lettura

Paura a Minneapolis, dove un uomo ha spruzzato una sostanza sconosciuta addosso a una deputata democratica, Ilhan Omar, durante un incontro pubblico. L'uomo è stato fermato dagli agenti. Durante il suo discorso, Omar aveva chiesto l'abolizione dell'Ice e le dimissioni della segretaria per la sicurezza nazionale Kristi Noem. La polizia di Minneapolis ha dichiarato che gli agenti hanno visto l'uomo utilizzare una siringa per spruzzare un liquido sconosciuto sulla deputata.

L'aggressore, identificato come Anthony Kazmierczak, 55 anni, è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di aggressione di terzo grado. Secondo un giornalista dell'Associated Press presente sul posto, c'era un forte odore di aceto dopo che l'uomo aveva premuto sulla siringa. Nessuna tra le circa 100 persone presenti ha avuto una reazione fisica evidente alla sostanza.

Anm, Maruotti e il post-choc contro la riforma della giustizia. Poi cancella tuttto

La foto, agghiacciante, di un agente della Boarder Patrol americana che spara in testa ad Alex Pretti uccidendolo in una...

In seguito, Omar ha dichiarato di sentirsi un po' confusa, ma di non essere ferita. "Sto bene. Sono una sopravvissuta, quindi questo piccolo agitatore non mi intimiderà nel fare il mio lavoro. Non lascio che i bulli vincano", ha commentato su X. Intanto la vicenda è stata commentata anche da Donald Trump. Per il presidente Usa Omar è "un'impostora. Probabilmente si è spruzzata da sola, conoscendola". 

tag
ilhan omar
minneapolis

Polemiche rosse Pd, Elly Schlein usa il morto in Minnesota contro Meloni

Minneapolis, nuove proteste per l'omicidio di Alex Pretti

Riflessi rossi Minneapolis, troupe Rai minacciata da agenti Ice. Fratoianni insulta Meloni: "Vigliacchi"

ti potrebbero interessare

Emmanuel Macron, sfottò di Keir Starmer: come si presenta sul palco

Emmanuel Macron, sfottò di Keir Starmer: come si presenta sul palco

Redazione
Crans-Montana, sospetto sulle indagini: "Comanda una cricca"

Crans-Montana, sospetto sulle indagini: "Comanda una cricca"

Roberto Tortora
Spagna, la sanatoria di Pedro Sanchez per mezzo milioni di migranti

Spagna, la sanatoria di Pedro Sanchez per mezzo milioni di migranti

Redazione
Crans-Montana, Antonio Di Pietro: "L'anomalia? Moretti può inquinare le prove"

Crans-Montana, Antonio Di Pietro: "L'anomalia? Moretti può inquinare le prove"

Redazione