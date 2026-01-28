Minneapolis, agguato alla deputata dem: aggredita con una siringa

Paura a Minneapolis, dove un uomo ha spruzzato una sostanza sconosciuta addosso a una deputata democratica, Ilhan Omar, durante un incontro pubblico. L'uomo è stato fermato dagli agenti. Durante il suo discorso, Omar aveva chiesto l'abolizione dell'Ice e le dimissioni della segretaria per la sicurezza nazionale Kristi Noem. La polizia di Minneapolis ha dichiarato che gli agenti hanno visto l'uomo utilizzare una siringa per spruzzare un liquido sconosciuto sulla deputata.

L'aggressore, identificato come Anthony Kazmierczak, 55 anni, è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di aggressione di terzo grado. Secondo un giornalista dell'Associated Press presente sul posto, c'era un forte odore di aceto dopo che l'uomo aveva premuto sulla siringa. Nessuna tra le circa 100 persone presenti ha avuto una reazione fisica evidente alla sostanza.