Crans-Montana, gli svizzeri elogiano Giorgia Meloni: "Perché va ringraziata"

«Grazie Italia. Voglio dire a tutti, in italiano, grazie mille a Giorgia Meloni e a tutti i padri e le madri italiani. Senza l’Italia, che è venuta in Svizzera per fare giustizia, non saremmo qui oggi; senza la Meloni non potremmo fare niente, voglio andare in Italia, terra accogliente e dove tutti sono una famiglia. Spero che anche Emmanuel Macron e la Francia vengano qui». L’uomo che parla è uno svizzero, anche se indossa la maglietta della nazionale azzurra, gesto politico che nulla ha a che vedere con la tifoseria calcistica. Le parole sono forti, il suo dolore è inconsolabile ma portato con dignità.

VERITÀ

Si chiama Christian, è il padre di Tristan, uno dei sette giovanissimi calciatori della squadra del Lutry, centro di diecimila abitanti, morti nel rogo de La Constellation. Con gli altri suoi concittadini che hanno perso i figli, regge un lungo striscione nel quale chiede verità e giustizia e confessa tutta la propria sfiducia per come si sta muovendo la procura di Sion e per l’incapacità della Confederazione di tutelare le famiglie delle vittime. Anche nelle valli elvetiche, l’inconcludenza del governo di Berna contribuisce a diffondere sempre più il sospetto, tra i cittadini, che il federalismo giudiziario sia un pretesto, un sistema sbagliato che consente ai vallesani di nascondere le responsabilità dell’amministrazione di Crans Montana e offre allo Stato la scappatoia per non intromettersi, aspettando che il tempo attenui il clamore.

Nella marcia di Lutry, tenutasi a 30 giorni dalla strage, è esploso tutto il malessere degli svizzeri nei confronti delle loro autorità. Nei confronti della Confederazione si sono sentite parole come «mafia, corruzione, menzogna»; viceversa l’Italia è vista come la speranza, la sola corda tesa alla quale aggrapparsi. «I contatti con le autorità federali sono stati quasi inesistenti; al contrario, il consolato italiano si è subito attivato, come quello francese», lamenta Hugues Blatti, il padre di un 18enne rimasto gravemente ferito nell’incendio e tuttora ricoverato. La tragedia di Capodanno sortisce effetti inimmaginabili solo trentadue giorni fa. La precisa e calvinista svizzera sembra una terra levantina, che mischia pressappochismo a menefreghismo, inefficienza a impunità. Per la prima volta nella storia, gli svizzeri vorrebbero essere italiani. Si sentono loro i discriminati, i cittadini di serie B. A spargere il sale sulle ferite di certezze nazionali ridotte in cenere è la stessa stampa svizzera. I media elvetici in un primo momento hanno reagito alle critiche al sistema federale, sempre più simile a un gioco dei quattro cantoni, dove le responsabilità vengono rimpallate per sfumarle, alzando il ponte levatoio dell’orgoglio patrio ferito. Come vi permettete di ingerire nei nostri affari, qui da noi la magistratura è potere autonomo dalla politica? era il ritornello diffuso. Poi è arrivato il tempo del ripensamento. Ieri un editoriale del Blick, quotidiano popolare ma di alto livello di Zurigo, ha sganciato la bomba: «Il gioco di potere dell’Italia nel caso Crans paga. Come Giorgia Meloni domina il Vallese» è il titolo dell’editoriale a firma Rolf Cavalli, che descrive la mossa del ritiro del nostro ambasciatore da Berna come un capolavoro diplomatico. «Roma ha violato un tabù», scrive il commentatore, «mossa populista ma calcolata ed efficace, perché il punto non era la giurisprudenza ma aumentare la pressione sul Vallese».