Cane spara dal camion con un fucile a pompa: colpita una donna in auto

Era ferma al semaforo con il braccio destro fuori dal finestrino quando all'improvviso ha sentito un boato, seguito da un dolore lancinante. Qualcuno aveva fatto partire un colpo di fucile e l'aveva colpita. Alzando la testa, però, la donna non ha visto un uomo armato ma un cane appostato sui sedili di un furgone, con accanto un fucile a pompa.

La bizzarra storia arriva da Scottsbluff, una cittadina del Nebraska, nel Mid-West americano. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, un uomo aveva lasciato il proprio furgone parcheggiato nei pressi di una stazione di servizio per entrare in un negozio vicino. Sul sedile posteriore del veicolo era stato abbandonato un fucile a pompa con un colpo già inserito in canna, pur essendo illegale nel Cornhusker State guidare con un'arma carica. Durante i movimenti dell’animale all’interno dell’abitacolo, è accidentalmente partito un colpo, che ha sfondato la portiera lato passeggero e ha colpito la donna. Ferita al braccio, è stata immediatamente trasportata in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.