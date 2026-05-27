DiMartedì, Landini e la crisi di nervi per la standing ovation alla Meloni

Gli industriali applaudono Giorgia Meloni al suo intervento all'assemblea di Confindustria e a sinistra impazziscono. La prende male Repubblica, che parla di un "asse contro l'Europa". E la prende peggio Maurizio Landini. Ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, il segretario della Cgil vede rosso quando la regia manda in onda le immagini della standing ovation per la premier. "Se li merita?", chiede Floris. "Mi viene in mente la canzone di De Gregori, che diceva che 'Ogni fallimento ha bisogno della sua claque'. Il problema - spiega Landini - non è quelli che applaudono. Il problema è quelli che non applaudono, non ci sono e sono la maggioranza. Quelli che stanno male, che hanno visto peggiorare la loro condizione, che non arrivano a fine mese".

Sinner imbarazza Landini: una conferenza stampa senza precedenti Jannik Sinner si è presentato al Roland Garros con una mini-conferenza stampa di protesta insieme agli altri gioc...

"Con il governo Meloni, la produzione industriale è stata negativa per 36 mesi u 41", ricorda il servizio del programma. Si rientra in studio e Floris nota: "E' strano che imprenditori con questi dati, tu fai un discorso politico nel migliore dei casi ma retorico, e viene applaudita...". "Io c'ero, ero in platea, ho ascoltato gli interventi - prosegue Landini -. Non hanno detto una parola sui problemi veri, l'Electrolux, l'Ilva di Taranto, la chimica, le automobili. Hanno tirato fuori il nucleare, ci vogliono 20 anni per fare il nucleare".

Landini, che batosta. La Cgil non firma gli integrativi, chiede i danni e perde in tribunale Figuraccia totale per Maurizio Landini e la Cgil. Oggi stesso il leader del sindacato diceva all'assemblea della Con...