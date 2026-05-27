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Maldive, l'autopsia su Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal: morte per "anossia" o annegamento

mercoledì 27 maggio 2026
Maldive, l'autopsia su Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal: morte per "anossia" o annegamento

2' di lettura

Si terranno sabato mattina alle 11 in forma privata i funerali della docente di UniGe Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, due dei cinque sub morti durante un'immersione alle Maldive. Le esequie si terranno nella chiesa di San Francesco nel quartiere di Pegli dove già nei giorni successivi alla tragedia si era svolta una messa di preghiera. Venerdì verrà celebrato anche un rosario al quale prenderà parte anche una delegazione di studenti. Il nulla osta per i funerali è arrivato dopo l'esame autoptico svolto all'ospedale di Gallarate.

Secondo le prime ipotesi fatte dal medico legale Luca Tajana mamma e figlia sarebbero morte per annegamento o anossia (mancanza di ossigeno). Serviranno però ancora settimane prima di un responso definitivo visto che si aspettano gli esiti degli esami istologici. Nel frattempo la Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai cinque per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche della telecamera Go Pro utilizzata dai cinque e trovata all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento si procede per il reato di omicidio colposo.

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La polizia maldiviana che indaga sulle cause e la dinamica della tragedia, sta anche valutando se la spedizione fosse stata organizzata a scopo scientifico. Questo tipo di attività, insieme alle missioni commerciali, non rientra infatti nel regolamento sulle immersioni che fissa a 30 metri il limite della discesa in acqua. 

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