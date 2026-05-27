Iran, media: "Bozza di accordo con gli Usa: riapertura di Hormuz e ritiro delle forze militari". Casa Bianca: "Falsi resoconti"

La televisione di Stato iraniana ha reso pubblica l’ultima bozza del cosiddetto “Memorandum di Islamabad”, un documento preliminare di intesa tra Stati Uniti e Iran che potrebbe segnare un importante passo verso la de-escalation nella regione del Golfo.Secondo il testo diffuso e ripreso dai media internazionali, gli Stati Uniti si impegnano a ritirare le forze militari posizionate nelle aree vicine al territorio iraniano e a revocare il blocco navale imposto ai porti dell’Iran. In cambio, Teheran garantisce di ripristinare entro un mese il traffico commerciale nello Stretto di Hormuz ai livelli prebellici, garantendo così il regolare flusso di petrolio e merci attraverso uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo.

Il transito delle navi nello stretto sarà gestito in collaborazione con l’Oman, Paese che storicamente svolge un ruolo di mediazione nella zona.Il “Memorandum di Islamabad” prevede inoltre una clausola temporale precisa: se le due parti riusciranno a raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni, l’intesa dovrà essere formalizzata e approvata come risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Questo passaggio darebbe all’accordo un valore legale internazionale molto elevato e una maggiore garanzia di stabilità.Si tratta di una svolta potenzialmente significativa dopo mesi di tensioni militari e sanzioni, con ripercussioni dirette sui mercati energetici globali, sulla sicurezza della navigazione e sugli equilibri geopolitici del Medio Oriente. Al momento il documento rappresenta la base negoziale più avanzata tra Washington e Teheran, anche se restano da chiarire numerosi dettagli tecnici e politici prima di un’intesa finale. "Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani. È una completa invenzione", fa sapere la Casa Bianca. Dunque al momento le trattative restano in stallo.