Macron diserta la cerimonia Sgarbo all’Italia (e a Vance)

Uno sgarbo all’Italia, e agli Stati Uniti, che susciterà grandi polemiche. Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, non sarà presente oggi alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. A dare l’ufficialità è stata ieri sera una fonte dell’Eliseo. «No, non sarà presente. Incompatibile con la sua agenda», ha detto la fonte (pare sia in programma un pranzo col re del Bahrain), assenza che farà rumore, anche perché le prossime Olimpiadi, quelle del 2030, si svolgeranno sulle Alpi francesi. Secondo fonti diplomatiche francesi, Macron non era contento del protocollo che lo voleva seduto accanto al vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, atterrato ieri a Malpensa con la moglie Usha e i figli, durante la cerimonia a San Siro. Un dettaglio solo in apparenza protocollare.

L’ANTIPATIA

La distribuzione dei posti in tribuna d’onore prevede la disposizione in ordine alfabetico, con gli ultimi due della fila in rappresentanza dei Paesi che ospiteranno le prossime due edizioni olimpiche invernali: Francia 2030 e Salt Lake City-Utah 2034. E il timore dell’Eliseo era quello di una foto destinata a fare il giro del mondo, con Macron accanto a una figura diventata ingombrante nei nuovi equilibri geopolitici, volto dell’America conservatrice che guarda all’Europa con meno indulgenza rispetto al passato, e che lo scorso anno, alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, affermò che nel continente europeo «la libertà di parole è in ritirata».



La presidenza della Repubblica francese giustifica la scelta come una semplice questione di agenda, impegni improrogabili, ma la realtà è un’altra. La diserzione del presidente francese è figlia delle tensioni del Forum economico mondiale di Davos durante il quale sono emerse tutte le divergenze tra la macronia e l’amministrazione Trump sull’Ucraina, la Groenlandia, il futuro degli organismi internazionali e la politica commerciale. Ma l’assenza di Macron a San Siro è anche uno sgarbo al Paese ospitante, l’Italia, e al presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni. La partecipazione del presidente francese alla cerimonia di inaugurazione di Milano-Cortina 2026 avrebbe avuto anche un valore simbolico: al termine dei Giochi italiani, la Francia riceverà infatti la bandiera olimpica in vista delle Olimpiadi invernali del 2030 sulle Alpi francesi.Un passaggio cruciale, che arriva peraltro in una fase tutt’altro che serena per l’organizzazione dell’evento. Il dossier Alpi 2030 è attraversato da tensioni territoriali, incertezze sulla governance e interrogativi finanziari. Dopo l’assegnazione ufficiale nel luglio 2024, il progetto ha registrato infatti molti ritardi e scosse interne, culminate con l’uscita di scena a dicembre della manager Anne Murac, figura chiave dell’eredità di Parigi 2024.

I GUAI PER IL 2030 Il 3 febbraio 2025, Martin Fourcade, favorito per la presidenza del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paralimpici, aveva già gettato la spugna: la leggenda francese del biathlon non voleva «sacrificare le sue convinzioni», parlando già di disaccordi su «governance, visione, radicamento territoriale». Diverse fonti avevano allora assicurato all’Afp che Laurent Wauquiez, ex presidente della Regione Auvergne-Rhône-Alpes, non era favorevole alla sua nomina, mentre il sei volte campione olimpico godeva del sostegno dell’Eliseo e del movimento sportivo. La presidenza del comitato organizzatore, affidata in seguito a Edgar Grospiron, è arrivata dopo mesi di trattative, mentre alcune amministrazioni locali – in particolare in Savoia e Alta Savoia – hanno manifestato forti perplessità sul piano dei costi e sulla distribuzione delle sedi. Analisi e documenti interni stimano un budget di circa 2,1 miliardi di euro, con un possibile deficit fino a 900 milioni. L’altro grande assente questa sera a San Siro sarà con ogni probabilità il premier socialista spagnolo Pedro Sánchez, che da tempo aveva annunciato la sua «incompatibilità» con qualsiasi presenza israeliana ai Giochi olimpici.