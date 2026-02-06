Russia, attentato al generale Alekseev. Chi è: panico al Cremlino

Il generale russo Vadim Alekseev è stato ferito da colpi d'arma da fuoco a Mosca ed è stato ricoverato, ha reso noto il Comitato investigativo. L'assalitore non è stato identificato ed è riuscito a fuggire. Alekseev ha un ruolo importante nell'intelligence militare presso lo stato maggiore. Era stato comandante dell'intelligence militare in Siria. Fonti lo descrivono come un elemento chiave della pianificazione di operazioni ibride contro l'Ucraina.

Nato nella regione ucraina di Vinnytsia, Alekseev dal 2011 è il primo vice comandante del direttorato principale dello stato maggiore russo, vale a dire il Gru, l'intelligence militare. L'assalitore gli ha sparato alle spalle all'interno del complesso residenziale sulla Volokolansk, in una zona a nord ovest di Mosca. Il Comitato investigativo russo ha aperto una inchiesta per tentato omicidio e ha dato il via a una caccia all'uomo. Alekseev si era diplomato alla Scuola di comando aereo di Ryazan. Fra le sue responsabilità, scrive United Media 24, la piattaforma di notizie ucraina, vi è quella di selezionare gli obiettivi dei raid aerei. Sarebbe stato lui a ideare e coordinare i 'contractor' della Wagner. Il suo diretto superiore, Igor Kostyukov, ha guidato la delegazione russa ai negoziati appena conclusi di Abu Dhabi. L'attentato, che non è stato ancora rivendicato, potrebbe avere conseguenze tanto sull'offensiva russa in Ucraina quanto sulle trattative di pace tra Mosca e Kiev.