venerdì 6 febbraio 2026
Russia, attentato al generale Alekseev. Chi è: panico al Cremlino

Il generale russo Vadim Alekseev è stato ferito da colpi d'arma da fuoco a Mosca ed è stato ricoverato, ha reso noto il Comitato investigativo. L'assalitore non è stato identificato ed è riuscito a fuggire. Alekseev ha un ruolo importante nell'intelligence militare presso lo stato maggiore. Era stato comandante dell'intelligence militare in Siria. Fonti lo descrivono come un elemento chiave della pianificazione di operazioni ibride contro l'Ucraina.

Nato nella regione ucraina di Vinnytsia, Alekseev dal 2011 è il primo vice comandante del direttorato principale dello stato maggiore russo, vale a dire il Gru, l'intelligence militare. L'assalitore gli ha sparato alle spalle all'interno del complesso residenziale sulla Volokolansk, in una zona a nord ovest di Mosca. Il Comitato investigativo russo ha aperto una inchiesta per tentato omicidio e ha dato il via a una caccia all'uomo. Alekseev si era diplomato alla Scuola di comando aereo di Ryazan. Fra le sue responsabilità, scrive United Media 24, la piattaforma di notizie ucraina, vi è quella di selezionare gli obiettivi dei raid aerei. Sarebbe stato lui a ideare e coordinare i 'contractor' della Wagner. Il suo diretto superiore, Igor Kostyukov, ha guidato la delegazione russa ai negoziati appena conclusi di Abu Dhabi. L'attentato, che non è stato ancora rivendicato, potrebbe avere conseguenze tanto sull'offensiva russa in Ucraina quanto sulle trattative di pace tra Mosca e Kiev. 

Alekseeev in carriera ha guidato anche i dipartimenti di intelligence dei distretti militari di Mosca e dell'Estremo Oriente, per poi essere nominato capo del 14mo direttorato della Direzione principale dello Stato maggiore delle Forze armate russe, l'intelligence militare. L'ufficiale avrebbe inoltre partecipato all'organizzazione dei cosiddetti referendum per l'annessione di regioni ucraine alla Federazione Russa. In passato è stato indicato come responsabile dell'intelligence per le truppe russe in Siria e nel 2017 avrebbe ricevuto, con decreto segreto, il titolo di "Eroe della Russia" per la partecipazione alle ostilità. Il generale, indicato appunto come uno dei creatori e curatori del gruppo Wagner, l'organizzazione paramilitare fondata dal defunto Evgenij Prigozhin, è ritenuto coinvolto in interferenze nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2016, anche tramite attacchi informatici al Comitato nazionale del Partito democratico. 


 

