Tolosa, in ospedale con una bomba nel retto: il gioco erotico finisce in tragedia

Incredibile ma drammaticamente e grottescamente verto. Siamo a Tolosa, dove all'ospedale Rangueil è scattato il più peculiare degli allarme-bomba. Vicenda surreale di cui dà conto Il Fatto Quotidiano: la bomba era infatti nel retto di un paziente, effetto collaterale, con discreta approssimazione, di un giochetto erotico finito nel peggiore dei modi.

A presentarsi all'ospedale un 24enne, dolorante. Dunque gli esami hanno fatto luce su quanto accaduto: si era infilato dentro al corpo una granata della Prima guerra mondiale, un ordigno del 1918 lungo all'incirca 15 centimetri.

Non solo un problema medico, ma anche un problema in termini di sicurezza: prima di intervenire, è stato necessario creare un perimetro di sicurezza e attendere anche l'arrivo degli artificieri. Per inciso, l'estrazione della bomba dal retto è avvenuta senza ulteriori intoppi. Resta un mistero: da dove diamine arrivava, quella bomba?