Iran, iniziato l'attacco di Usa e Israele: la diretta

Un funzionario degli Stati uniti ha riferito che anche l'operazione militare Usa contro l'Iran è in corso, riferisce il New York Times, dopo l'annuncio israeliano dell'inizio di un attacco e la conferma da parte dell'agenzia di stampa iraniana Fars di esplosioni a Teheran. Secondo fonti israeliane, l'attacco era programmato "da settimane".

Ore 10.03: Netanyahu, "iraniani, liberatevi dal gioco del regime" - L'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l'Iran lanciato sabato “creerà le condizioni affinché il coraggioso popolo iraniano possa prendere in mano il proprio destino”. Lo ha detto in una dichiarazione il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. “È giunto il momento per tutte le fasce della popolazione iraniana di liberarsi dal giogo della tirannia (del regime) e portare un Iran libero e amante della pace”, ha affermato il premier.

Ore 9.36: L'Idf agli israeliani, "non condividete i video" - Le sirene d'allarme sono state attivate in diverse aree di Israele dopo l'identificazione di missili lanciati dall'Iran verso il territorio dello Stato ebraico. Lo hanno reso noto le forze di difesa israeliane (Idf), secondo cui l'aeronautica militare è impegnata nell'intercettazione delle minacce e, se necessario, in attacchi per neutralizzarle. L'Idf ha sottolineato che il sistema di difesa "non è ermetico" e ha esortato la popolazione a seguire rigorosamente le istruzioni del Comando del fronte interno, restando negli spazi protetti fino a nuova comunicazione ufficiale. In una successiva nota, le forze israeliane hanno riferito di un'ulteriore salva di missili diretta verso Israele. Le autorità militari hanno inoltre ribadito l'invito a non pubblicare o condividere immagini e localizzazioni degli impatti. Secondo l'Idf, il sistema di difesa aerea è impegnato nell'individuazione e intercettazione delle minacce in corso.

Ore 9.25: Esplosioni nell'area di Haifa - Si sono udite esplosioni nella zona di Haifa, nel nord di Israele, dopo che l'esercito ha attivato l'allarme per il lancio di missili balistici dall'Iran.

Ore 9.18: L'ambasciata Usa in Bahrein al personale, "cercate rifugio" - L'ambasciata Usa in Bahrein, come quella in Qatar, ha chiesto al suo personale di cercare rifugio e ha consigliato ai cittadini americani di fare altrettanto dopo che Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi contro l'Iran. In una nota, l'ambasciata a Manama ha sottolineato che sta "istituendo un sistema di rifugio sul posto per tutto il personale. Raccomandiamo a tutti gli americani di fare lo stesso fino a nuovo avviso" e ha invitato i cittadini statunitensi a "trovare un luogo sicuro all'interno della propria residenza o in un altro edificio sicuro".

Ore 9.03: L'Iran lancia missili verso Israele - Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato di aver rilevato il lancio di missili dall'Iran in direzione del territorio dello Stato di Israele. I sistemi di difesa sarebbero entrati in funzione per intercettare la minaccia, secondo quanto riferito in una comunicazione ufficiale. Negli ultimi minuti, il Comando del fronte interno avrebbe inviato direttive precauzionali direttamente ai telefoni cellulari nelle aree interessate. Alla popolazione è stato chiesto di attenersi alle istruzioni di sicurezza e di raggiungere immediatamente spazi protetti in caso di allerta, rimanendovi fino a nuove disposizioni. Le autorità israeliane hanno inoltre raccomandato di non lasciare i rifugi se non dopo indicazioni esplicite e di continuare a seguire le linee guida del Comando del fronte interno. Non sono al momento disponibili informazioni su eventuali impatti o danni.

Ore 8.53: "L'Iran si prepara a rispondere agli attacchi" - L'Iran si prepara a rispondere agli attacchi condotti stamane da Israele e Stati Uniti sul proprio territorio: lo ha indicato un ufficiale di Teheran alla Reuters, citata da Sky News. Tale risposta sarà "schiacciante", ha detto questa fonte. Intanto, il leader del Comitato della Sicurezza Nazionale del parlamento iraniano, Ebrahim Azizi, ha postato un messaggio su X che sembra riferirsi implicitamente a Israele e Usa: "Vi abbiamo avvertiti! Ora avete iniziato un percorso il cui finale non è più sotto il vostro controllo".

Ore 8.36: Trump, "l'obiettivo è difendere il popolo americano" - "Abbiamo iniziato una grande operazione in Iran. L'obiettivo è difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano". Lo afferma Donald Trump in un video pubblicato su Truth.

Ore 8.31: Esplosioni in diverse città iraniane - Esplosioni sono state udite in diverse città iraniane oltre alla capitale, tra cui Isfahan, Qom, Lorestan, Kermanshah, Karaj e Tabriz, secondo quanto riferito dall'agenzia iraniana Tasnim, mentre prosegue l'operazione militare israeliana contro l'Iran. Le segnalazioni indicano che i raid o le attività militari si estendono a più regioni del Paese, in un contesto di forte escalation dopo che Israele ha annunciato un attacco "preventivo" contro obiettivi iraniani. In precedenza erano state riportate esplosioni e colonne di fumo anche a Teheran.

Ore 8.18: "L'attacco sarà più esteso" - L'attacco americano in corso contro l'Iran sarà molto più esteso di quello dello scorso giugno contro gli impianti nucleari, l'operazione "Midnight Hammer". Lo ha riferito il New York Times, citando funzionari Usa.

Ore 8.08: Colonne di fumo dalla zona in cui vive Khamenei - Colonne di fumo nella zona della capitale iraniana Teheran in cui normalmente risiede la Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. A riferirne è il giornale iraniano Shargh. Nell'area si trovano anche il palazzo presidenziale e la sede del Consiglio di sicurezza nazionale. Il New York Times riporta di testimonianze di residenti di Teheran che confermano le notizie del giornale iraniano.

Ore 8.03: l'Iran chiude lo spazio aereo - L'Iran ha chiuso il proprio spazio aereo su tutto il territorio nazionale "fino a nuovo avviso", secondo quanto annunciato dal portavoce dell'Organizzazione dell'aviazione civile iraniana, Majid Akhavan "In base allo stato di emergenza, lo spazio aereo dell'intero Paese è stato chiuso fino a nuovo avviso", ha dichiarato Akhavan, citato dall'agenzia Tasnim. La decisione giunge dopo l'attacco "preventivo" lanciato da Israele contro l'Iran e nel quadro delle misure di sicurezza adottate da Teheran mentre cresce il rischio di un'escalation militare tra i due Paesi.

Ore 7.54: "Khamenei è in un luogo sicuro" - L'ayatollah Ali Khamenei, Guida Suprema dell'Iran, non si trova nella capitale Teheran ed è stato trasferito in un luogo sicuro. Lo ha riferito una fonte ufficiale all'agenzia di stampa Reuters. Secondo l'Associated Press, almeno uno degli attacchi a Teheran ha preso di mira un'area in cui si trovano gli uffici di Khamenei.

Ore 7.47: Israele, "attacco preventivo contro l'Iran" - Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato che "Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran". Katz ha dichiarato uno stato di emergenza speciale e immediato in tutto il Paese. "Lo Stato di Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per rimuovere le minacce contro lo Stato di Israele", ha dichiarato. "Di conseguenza, si prevede un attacco missilistico e con droni contro lo Stato di Israele e la sua popolazione civile nell'immediato futuro. Pertanto, e in conformità con la sua autorità ai sensi della legge sulla Difesa civile, il ministro della Difesa Katz ha ora firmato un'ordinanza speciale che impone uno stato di emergenza speciale sul fronte interno in tutto il territorio dello Stato di Israele". L'agenzia di stampa iraniana Fars ha riportato tre esplosioni nel centro di Teheran. Intanto in Israele si sono attivate le sirene per "un'allerta proattiva volta a preparare la popolazione alla possibilità di un lancio di missili nel nostro territorio", ha detto un portavoce dell'esercito. Le Forze di difesa israeliane sottolineano che "al momento non è necessario rimanere all'interno delle aree protette".

Ore 7.45: Esplosioni e missili su Teheran - Esplosioni sono state udite nel centro di Teheran, con fumo che è stato visto alzarsi in cielo: a riferirlo fonti giornalistiche nella capitale dell'Iran. Diversi missili hanno colpito via dell'Università e l'area di Jomhouri a Teheran, secondo l'agenzia di stampa Fars. (Vig/Dire) 07:45 28-02-26 NNNN