Iran, Khamenei è morto? Clamoroso: cosa scriveva tempo fa su X

Della serie: tweet invecchiati male, anzi malissimo. Ieri, sabato 28 febbraio, Ali Khamenei, la guida suprema dell'Iran, è morto sotto i colpi delle bombe statunitensi e israeliane. Gli iraniani di tutto il mondo sono scesi in piazza a festeggiare. E il regime non è mai stato così vicino alla sua dissoluzione. Una giornata storica, forse prevedibile visto le recenti dichiarazioni di Donald Trump. Ma non per tutti.
Cosa scriveva l'ayatollah su X? Ebbene, Khamenei ha sempre preso sotto gamba il possibile intervento statunitense a Teheran. E ne ha pagato le conseguenze. “Il Presidente degli Stati Uniti ha affermato che per 47 anni gli Stati Uniti non sono stati in grado di eliminare la Repubblica Islamica - uno dei suoi tweet -. Questa è una buona confessione. Io dico: 'Anche tu non sarai in grado di farlo'".
“Gli americani dicono costantemente di aver inviato una nave da guerra verso l'Iran - il messaggio in un altro tweet -. Certo, una nave da guerra è un mezzo militare pericoloso. Tuttavia, più pericolosa di quella nave da guerra è l'arma che può farla affondare”. E ancora: “Il Presidente degli Stati Uniti continua a dire che hanno la forza militare più forte del mondo. A volte anche la forza militare più forte del mondo può essere colpita così duramente da non riuscire più a rialzarsi”.
Tweet di Khamenei del 17 febbraio, invecchiati male:— Leonardo Panetta (@LeonardoPanetta) March 1, 2026
