Jannik Sinner, "vigliacco!": arriva a Madrid, come lo accolgono i tifosi di Alcaraz

Per Jannik Sinner è un momento d’oro: i successi di Indian Wells, Miami e Montecarlo, il posto da numero uno del seeding riconquistato e l’infortunio di Carlos Alcaraz che mettere a rischio la sua presenza a Roma e Parigi.

Intanto il 24enne di Sesto Pusteria è sbarcato a Madrid e valuterà se giocare o meno il torneo alla Caja Magica. Intanto l’azzurro domenica, in una sessione di allenamento con l’argentino Thiago Tirante (n.74 del ranking), ha accusato a fine allenamento un piccolo fastidio alla spalla sinistra, che però non sembra preoccupare. Quel che è certo è che i tifosi di Alcaraz non sembrano sopportarlo, tanto che sui social sono partiti attacchi diretti nei suo confronti per la sua presenza in Spagna dopo il forfait dello spagnolo.

“Vigliacco”, è l’accusa comparsa in diversi commenti, mentre il tennista di Murcia, retrocesso al posto di numero 2 Atp, è fermo per il problema al polso. Un clima teso, che fa da sfondo all’arrivo del 24enne altoatesino nella capitale spagnola, dove ha già iniziato ad allenarsi sul Centrale ‘Manolo Santana’ insieme al suo staff. Il primo impatto con il torneo è stato comunque da protagonista: cartelloni con scritto “Welcome to Madrid, Jannik Sinner” e un “Ciao di nuovo Jannik” rilanciato sui social ufficiali. Poi il lavoro in campo, quasi due ore per prendere confidenza con la terra e con le condizioni particolari dell’altura madrilena.

Sinner a Madrid punta a un obiettivo storico: vincere il quinto Masters 1000 consecutivo e allungare ulteriormente in vetta al ranking. La conferma definitiva della sua partecipazione arriverà con il sorteggio del tabellone, dove al primo turno avrebbe il bye e nel secondo un qualificato, con possibile semifinale contro uno tra Lorenzo Musetti, Ben Shelton, Valentin Vacherot o Arthur Fils.

Intanto, dalla Spagna cresce l’attenzione sulle condizioni di Alcaraz: “Bisognerà vedere se l’infortunio è abbastanza grave da compromettere ulteriormente il suo programma — si legge sul sito di Sport.es — o se potrà competere anche a Roma prima di puntare al suo obiettivo principale, il Roland Garros”. Dubbi rilanciati anche da As: “Non si sa ancora per quanto tempo il 7 volte campione Slam dovrà rimanere lontano dai campi, e la situazione è delicata anche per via della sua posizione nella classifica mondiale”.