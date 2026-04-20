Veleno per topi negli omogeneizzati, maxi-ritiro: i prodotti interessati

Veleno per topi negli omogeneizzati: scatta un maxi ritiro in Austria, Slovacchia e Repubblica Ceca per il marchio di alimenti per l’infanzia HiPP. "Questo richiamo non è dovuto a difetti di prodotto o di qualità da parte nostra. I vasetti hanno lasciato il nostro stabilimento in condizioni perfette”, ha spiegato l’azienda in una nota, parlando di un “atto criminale” attualmente sotto indagine. Secondo le autorità, la manomissione riguarderebbe vasetti da 190 grammi di omogeneizzato a base di carote e patate destinato a bambini di 5 mesi, venduti nei supermercati SPAR in Austria. Il primo campione positivo è stato rilevato sabato 18 aprile. I rivenditori in Slovacchia e nella Repubblica Ceca, invece, hanno preferito rimuovere tutti i prodotti del marchio dagli scaffali.

Secondo la polizia austriaca, i prodotti sospetti potrebbero presentare un adesivo bianco con un cerchio rosso sul fondo del barattolo. Tra i segnali di allarme anche un coperchio danneggiato o già aperto, un odore anomalo o l’assenza del tipico “clic” all’apertura. A segnalare il primo caso è stato un cliente. Per fortuna, però, nessuno avrebbe consumato il prodotto contaminato. Lo hanno riferito le autorità. Ingerire veleno per topi è pericoloso perché si tratta di una sostanza tossica contenente generalmente bromadiolone, un anticoagulante che impedisce la coagulazione del sangue e può provocare sanguinamenti, lividi e presenza di sangue nelle feci. I sintomi possono comparire tra due e cinque giorni dopo l’ingestione.

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