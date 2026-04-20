Erling Haaland perde il controllo in diretta: "Quel fott*** Cannavaro"

Una vittoria pesante e importante in casa contro l’Arsenal, che avvicina sempre di più la squadra di Pep Guardiola ai Gunners, in vantaggio di tre punti in campionato. Nel 2-1 dell’Etihad, Erling Haaland si è preso la scena non solo per il gol decisivo, ma anche per un’espressione colorita sfuggita durante l’intervista post partita.

L’attaccante norvegese, parlando ai microfoni di Sky Sports, ha infatti voluto elogiare il compagno Bernardo Silva, protagonista di una prestazione di grande sacrificio. Nel farlo, però, si è lasciato andare a un paragone particolare con Fabio Cannavaro, condito da un linguaggio decisamente sopra le righe: “Ricordo quel cross, gli ho detto dopo quando l'ha tirato fuori di testa: Eri come quel fot***to Cannavaro”.

Haaland e Cannavaro, guarda qui il video su Youtube

Un’uscita che ha creato imbarazzo immediato in studio, tanto da spingere il conduttore a scusarsi in diretta con il pubblico per la parolaccia. Haaland ha provato a smorzare i toni poco dopo, sorridendo: “Dai! Abbiamo tutti imprecato per tutta la vita — ha detto deciso — Oggi, Bernie, non voglio emozionarmi qui, ma sei stato davvero bravo, come al solito”. Accanto a lui, Bernardo Silva ha reagito con una risata, ricambiando i complimenti e sottolineando il lavoro del compagno, soprattutto nei duelli fisici con la difesa dell’Arsenal.

Una partita intensa, segnata anche da momenti di tensione, in particolare nei confronti diretti con Gabriel. Sul campo, però, i numeri parlano chiaro. Con la rete segnata contro i Gunners, Haaland ha raggiunto quota 23 gol in Premier League e 34 complessivi stagionali. Statistiche che confermano il suo peso specifico nella squadra di Guardiola, sempre più lanciata nella corsa al titolo dopo questo successo nello scontro diretto.