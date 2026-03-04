Khamenei, il figlio Mojtaba "è impotente": gli 007 mostrano il documento

Il figlio e successore di Ali Khamenei sarebbe stato curato per anni nel Regno Unito per impotenza: lo rivela un documento segreto degli 007 americani, stando a quanto rivelato dal Daily Mail. Mojtaba Khamenei, figlio 56enne dell'ayatollah ucciso nei raid Usa-Israele e suo successore come nuova Guida Suprema dell'Iran, avrebbe subìto forti pressioni dalla sua famiglia affinché producesse degli eredi. Era scritto in una informativa inviata dal Dipartimento di Stato all'ambasciata statunitense a Londra nel 2008, e successivamente diffusa da WikiLeaks. Mojtaba avrebbe fatto quattro visite nel Paese, inclusa un'ultima della durata di due mesi.

Stando alle informazioni dell'intelligence statunitense, Mojtaba si sarebbe sposato nel 2004, relativamente tardi, "presumibilmente per un problema di impotenza trattato e infine risolto durante tre lunghe visite nel Regno Unito". Sul Daily Mail si legge anche che queste visite sarebbero state effettuate negli ospedali Wellington e Cromwell di Londra. "La sua famiglia si aspettava che Mojtaba avesse figli in tempi rapidi, ma ha avuto bisogno di una quarta visita nel Regno Unito per cure mediche", riferisce ancora il documento, che prosegue: "Dopo un soggiorno di due mesi, sua moglie è rimasta incinta. Tornato in Iran, è nato un bambino sano, chiamato Ali in onore del nonno paterno".