Libero logo
Iran in fiamme
Rogoredo
Referendum Giustizia
Hub Energia

Khamenei, il figlio Mojtaba "è impotente": gli 007 mostrano il documento

di
Libero logo
mercoledì 4 marzo 2026
Khamenei, il figlio Mojtaba "è impotente": gli 007 mostrano il documento

1' di lettura

Il figlio e successore di Ali Khamenei sarebbe stato curato per anni nel Regno Unito per impotenza: lo rivela un documento segreto degli 007 americani, stando a quanto rivelato dal Daily Mail. Mojtaba Khamenei, figlio 56enne dell'ayatollah ucciso nei raid Usa-Israele e suo successore come nuova Guida Suprema dell'Iran, avrebbe subìto forti pressioni dalla sua famiglia affinché producesse degli eredi. Era scritto in una informativa inviata dal Dipartimento di Stato all'ambasciata statunitense a Londra nel 2008, e successivamente diffusa da WikiLeaks. Mojtaba avrebbe fatto quattro visite nel Paese, inclusa un'ultima della durata di due mesi. 

Stando alle informazioni dell'intelligence statunitense, Mojtaba si sarebbe sposato nel 2004, relativamente tardi, "presumibilmente per un problema di impotenza trattato e infine risolto durante tre lunghe visite nel Regno Unito". Sul Daily Mail si legge anche che queste visite sarebbero state effettuate negli ospedali Wellington e Cromwell di Londra. "La sua famiglia si aspettava che Mojtaba avesse figli in tempi rapidi, ma ha avuto bisogno di una quarta visita nel Regno Unito per cure mediche", riferisce ancora il documento, che prosegue: "Dopo un soggiorno di due mesi, sua moglie è rimasta incinta. Tornato in Iran, è nato un bambino sano, chiamato Ali in onore del nonno paterno".

Iran, "Khamenei Satana": l'orrore, che fine fa l'ex portiere della Nazionale

Il Medio Oriente è piombato in una nuova e pericolosa fase di instabilità dopo la morte dell’ayatoll...
tag
usa
ali khamenei
mojtaba khamenei

Le conseguenze Iran e droni, ecco perché la Russia è nei guai

Drone iraniano Iran, enorme esplosione vicino al consolato americano a Dubai

Il confitto in anteprima? Iran, chi ha scommesso sul bombardamento incassando milioni: clamorosi sospetti

ti potrebbero interessare

Iran, la guerra nel Golfo: la diretta. "Spari contro la Turchia", coinvolta la Nato

Iran, la guerra nel Golfo: la diretta. "Spari contro la Turchia", coinvolta la Nato

Energia, le lezioni che la guerra ci insegna

Energia, le lezioni che la guerra ci insegna

Fabio Dragoni
Iran e droni, ecco perché la Russia è nei guai

Iran e droni, ecco perché la Russia è nei guai

Matteo Legnani
Principe Andrea, scandalo infinito: subito dopo la scarcerazione di Epstein...

Principe Andrea, scandalo infinito: subito dopo la scarcerazione di Epstein...

Redazione