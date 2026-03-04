Nave russa distrutta, l'attacco alla Arctic Metagaz nel Mar Mediterraneo: tensione alle stelle

Nave russa sotto attacco. Il ministero dei Trasporti della Federazione Russa ha affermato che una nave gasiera, la "Arctic Metagaz", è stata attaccata nel Mar Mediterraneo, vicino alle acque territoriali di Malta. Ne danno notizia le agenzie russe Interfax e Tass. "Il 3 marzo, in prossimità delle acque territoriali della Repubblica di Malta, Stato membro dell'Unione europea, è stato compiuto un attacco contro una nave russa, la metaniera Arktik Metagaz. La nave cisterna, con un carico documentato secondo tutte le norme internazionali, era partita dal porto di Murmansk. L'attacco è stato sferrato dalle coste della Libia utilizzando droni navali ucraini. Grazie all'azione coordinata dei servizi di soccorso maltesi e russi, tutti i trenta membri dell'equipaggio, cittadini russi, sono stati tratti in salvo", si legge nella nota.

Il dicastero ha sottolineato che quanto accaduto "viene qualificato come un atto di terrorismo internazionale e pirateria marittima, una gravissima violazione delle norme fondamentali del diritto internazionale del mare". "Simili azioni criminali, commesse con la connivenza delle autorità degli Stati membri dell'Unione europea, non devono rimanere senza una valutazione da parte della comunità internazionale". In seguito all'attacco due marinai sono rimasti feriti.