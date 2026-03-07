Cipro, perché è sotto assedio: la caratteristica che rende l'isola unica

Fin da subito la base militare britannica di Akrotiri è finita nel mirino della controffensiva iraniana, portando la guerra a Cipro e soprattutto nel cuore del Mediterraneo e chiamando in causa l'Europa. Non è stato un errore né una svista di Teheran. I droni avevano come obiettivo l'isola storicamente divisa tra greci e turchi perché, come spiega anche Repubblica, è di fatto una "portaerei naturale" alle porte del Medio Oriente.

Gli attacchi all'isola, membro dell'Unione europea, hanno portato il presidente francese Emmanuel Macron a telefonare a Giorgia Meloni e Kyriakos Mitsotakis. L'obiettivo, spiega sempre Repubblica, è allineare Parigi, Roma e Atene e coordinare "l'invio di mezzi militari a Cipro e nel Mediterraneo orientale". L'Eliseo ha deciso di inviare la portaerei Charles De Gaulle perché, parola del presidente, "la guerra si sta estendendo". A bordo 20 caccia Rafale e due aerei radar Hawkeye. Un vero e proprio "scudo" intorno a Cipro.