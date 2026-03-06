Libero logo
Ira
Sinner
Referendum Giustizia
Hub Energia

Donald Trump, in preghiera sul presidente: Studio Ovale, un video pazzesco

di
Libero logo
venerdì 6 marzo 2026
Donald Trump, in preghiera sul presidente: Studio Ovale, un video pazzesco

1' di lettura

I leader evangelici hanno pregato per e insieme al presidente americano Donald Trump nello Studio Ovale della Casa Bianca per il buon esito della guerra in Iran. In realtà, si tratta ormai di un rito annuale, caduto nella data del 5 marzo. A organizzare questo specifico momento è stata Paula White Cain, capo dell'Ufficio per la fede della Casa Bianca e telepredicatrice di salute e ricchezza. In passato si è parlato di lei soprattutto per i suoi approcci di raccolta fondi, spesso giudicati controversi. 

Nel video pubblicato sui social da Dan Scavino, assistente di lunga data del tycoon, e ricondiviso anche dalla Casa Bianca, si vede un gruppo di 20 persone intorno al presidente Usa, seduto dietro la Resolute Desk. Alcuni di loro hanno posato le mani su di lui durante il momento di preghiera. Nel circolo, in particolare, si notano personaggi più o meno noti come Robert Jeffress della Prima Chiesa Battista di Dallas; Ralph Reed della Coalizione Fede e Libertà; Gary Bauer del Family Research Council; e Greg Laurie che si rivolge direttamente a Dio invocando protezione e guida per il presidente e per il Paese.

tag
donald trump
iran

Guerra in Iran Iran, forze Usa colpiscono una porta-droni di Teheran

Alla Casa Bianca Trump a Messi: "Sei meglio di Pelé"

Cosa si muove sullo sfondo Cina, l'ombra di Pechino dietro i conflitti che preoccupano tutto il mondo

ti potrebbero interessare

Cina, l'ombra di Pechino dietro i conflitti che preoccupano tutto il mondo

Cina, l'ombra di Pechino dietro i conflitti che preoccupano tutto il mondo

Lodovico Festa
Maldive, il dramma degli italiani bloccati in spiaggia: "Non siamo ricchi. Un anno di risparmi, e ora..."

Maldive, il dramma degli italiani bloccati in spiaggia: "Non siamo ricchi. Un anno di risparmi, e ora..."

Claudia Osmetti
Iran, pasdaran disperati: i video fake della sede Cia in fiamme

Iran, pasdaran disperati: i video fake della sede Cia in fiamme

Matteo Legnani
Iran, pakistani infiltrati alla frontiera: tremano gli ayatollah

Iran, pakistani infiltrati alla frontiera: tremano gli ayatollah

A.M.