Donald Trump, in preghiera sul presidente: Studio Ovale, un video pazzesco

I leader evangelici hanno pregato per e insieme al presidente americano Donald Trump nello Studio Ovale della Casa Bianca per il buon esito della guerra in Iran. In realtà, si tratta ormai di un rito annuale, caduto nella data del 5 marzo. A organizzare questo specifico momento è stata Paula White Cain, capo dell'Ufficio per la fede della Casa Bianca e telepredicatrice di salute e ricchezza. In passato si è parlato di lei soprattutto per i suoi approcci di raccolta fondi, spesso giudicati controversi.

Nel video pubblicato sui social da Dan Scavino, assistente di lunga data del tycoon, e ricondiviso anche dalla Casa Bianca, si vede un gruppo di 20 persone intorno al presidente Usa, seduto dietro la Resolute Desk. Alcuni di loro hanno posato le mani su di lui durante il momento di preghiera. Nel circolo, in particolare, si notano personaggi più o meno noti come Robert Jeffress della Prima Chiesa Battista di Dallas; Ralph Reed della Coalizione Fede e Libertà; Gary Bauer del Family Research Council; e Greg Laurie che si rivolge direttamente a Dio invocando protezione e guida per il presidente e per il Paese.