sabato 7 marzo 2026
Salpata la fregata Martinengo: quanti uomini ci sono a bordo

La fregata missilistica Federico Martinengo della Marina Militare italiana è partita nel pomeriggio del 6 marzo dal porto di Taranto, diretta verso l’area di Cipro per contribuire alla sua difesa in un contesto di escalation del conflitto in Medio Oriente, dopo attacchi statunitensi e israeliani a Teheran e minacce di rappresaglia iraniana.A bordo della nave, una delle unità più avanzate della flotta (dotata di missili antiaerei Aster, antinave, cannoni e siluri), ci sono oltre 160 militari italiani.

L’arrivo è previsto entro circa due giorni. La missione si inserisce in un coordinamento europeo con Spagna, Francia e Olanda: la Spagna invierà la fregata “Cristobal Colon” per protezione aerea e supporto a eventuali evacuazioni civili, in affiancamento alla portaerei francese “Charles de Gaulle” e a unità greche.La Martinengo aveva già operato nel 2025 nella missione Eunavfor Aspides in Mar Rosso contro le minacce Houthi, proteggendo il traffico mercantile, prima di rientrare a Taranto.Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha illustrato in Parlamento l’evoluzione della crisi e le scelte operative italiane.

Parallelamente, la premier Giorgia Meloni ha intensificato i contatti diplomatici: ha espresso solidarietà al presidente turco Recep Tayyip Erdoğan dopo un attacco missilistico in Turchia, discutendo dell’evoluzione della crisi. In mattinata ha partecipato a una telefonata a quattro con il britannico Keir Starmer, il francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz: i leader hanno concordato di rafforzare la diplomazia e il coordinamento militare, monitorando anche lo Stretto di Hormuz e la situazione in Libano.

