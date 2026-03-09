Iran, la diretta. Drone iraniano sul Bahrein. Trump: "Fine della guerra concordata con Israele"

Prosegue senza sosta la battaglia su tutti i fronti coinvolti in questa guerra nel golfo tra Israele, Usa e Iran. Hezbollah annuncia: “Abbiamo abbattuto un elicottero dello Stato ebraico”. I media libanesi “pesanti combattimenti al confine con la Siria”. Intanto il presidente Usa parla dell’impennata del prezzo del petrolio: “Un piccolo scotto da pagare. Calerà presto”. Qui di seguito la diretta

Ore 8.01 - Turchia schiera sei F-16 a Cipro Nord

La Turchia schiererà sei caccia F-16 a Cipro nord dopo che un drone ha colpito la base della Raf di Akrotiri sull'isola. Lo riporta l'emittente Ntv dopo che altri droni lanciati verso Cipro sono stati intercettati.

Ore 6.11 - Iraq, droni contro base Usa a Erbil

Attacco con droni contro la base statunitense vicino all’aeroporto di Erbil, nel Kurdistan iracheno. Lo annunciano fonti della sicurezza locali.

Ore 4.40 - Attacco con drone in Bahrein, 32 feriti tra cui bambini

Un attacco con un drone iraniano ha ferito 32 civili, quattro dei quali in modo grave a Sitra, in Bahrein, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute e annunciato dalla Bahrain News Agency. "Tra loro ci sono quattro casi gravi, tra cui bambini che hanno richiesto un intervento chirurgico", ha scritto il Ministero. Una ragazza di 17 anni ha riportato gravi ferite alla testa e agli occhi, e due bambini di 7 e 8 anni hanno riportato gravi lesioni agli arti inferiori, ha affermato il Ministero, aggiungendo che il più piccolo dei feriti ha due mesi.

Ore 3.30 - Trump: “La decisione sulle fine della guerra sarà condivisa con Netanyahu”

La decisione su quando mettere fine alla guerra in Iran sarà "condivisa" con il premier Benjamin Netanyahu. Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Time of Israel, sottolineando che l'Iran avrebbe distrutto Israele se non ci fossero stati lui e Israele. "L'Iran avrebbe distrutto Israele e tutto quello che c'era intorno. Noi abbiamo lavorato insieme e abbiamo distrutto un paese che voleva distruggere Israele", ha messo in evidenza.

Ore 1.57 - Hezbollah: “Abbattuto un elicottero israeliano che sorvolava la zona”

Pesanti combattimenti nel Libano orientale, vicino al confine con la Siria, dove le truppe israeliane sono atterrate a bordo di elicotteri. Lo scrive l'agenzia di stampa nazionale libanese (Nna), precisando che i combattimenti hanno avuto luogo nei pressi del villaggio di Nabi Chit, già preso di mira 24 ore prima da un commando israeliano che tentava, senza successo, di recuperare il corpo di un aviatore israeliano catturato nel 1986. Una fonte di Hezbollah ha riferito all'Afp che il movimento sciita libanese ha abbattuto un elicottero israeliano nella zona.

Ore 1.32 - Trump: “I prezzi petrolio caleranno rapidamente, rialzo è piccolo prezzo da pagare”

I prezzi del petrolio "caleranno rapidamente con la fine della distruzione della minaccia nucleare dell'Iran". Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth. Il rialzo è "un piccolo prezzo da pagare per la pace e la sicurezza degli Usa e il mondo. Solo i pazzi la pensano diversamente", ha messo in evidenza Trump.