Mosca, la Bmw si muove, esplode e si schianta: ammazzato il generale di Putin

Ieri mattina, nei sobborghi di Mosca, a Balashikha (microdistretto Aviator), una BMW X3 in movimento è esplosa, ha preso fuoco e si è schiantata contro altre auto parcheggiate. L’autista è stato trascinato fuori ancora vivo dalle persone presenti, ma è morto poco dopo.
Secondo il Comitato Investigativo russo, sotto il pianale dell’auto era stato collocato un ordigno esplosivo con una potenza equivalente a circa 500 grammi di tritolo. Le immagini dell’esplosione sono state diffuse online.La vittima, non ancora identificata ufficialmente, è molto probabilmente un alto ufficiale militare.
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La zona è infatti un quartiere residenziale abitato principalmente da militari e loro famiglie. Sui canali Telegram russi circolano varie ipotesi: tra i nomi più citati ci sono quello di Damir Davydov, capo della Direzione Principale Missili e Artiglieria (GRAU), e del colonnello generale Alexander Maksimtsev, primo vice comandante delle Forze Aerospaziali Russe. Se confermata, si tratterebbe del quarto generale russo ucciso lontano dal fronte dall’inizio della guerra.L’episodio si inserisce in una serie di attentati contro alti ufficiali russi, come quello che costò la vita al generale Igor Kirillov nel dicembre 2024. Nel frattempo, l’Ucraina sta intensificando gli attacchi contro logistica e depositi di carburante nelle retrovie russe, mentre i negoziati per la pace restano in stallo, con la mediazione statunitense attualmente "in pausa".