Mosca, la Bmw si muove, esplode e si schianta: ammazzato il generale di Putin

Ieri mattina, nei sobborghi di Mosca, a Balashikha (microdistretto Aviator), una BMW X3 in movimento è esplosa, ha preso fuoco e si è schiantata contro altre auto parcheggiate. L’autista è stato trascinato fuori ancora vivo dalle persone presenti, ma è morto poco dopo.

Secondo il Comitato Investigativo russo, sotto il pianale dell’auto era stato collocato un ordigno esplosivo con una potenza equivalente a circa 500 grammi di tritolo. Le immagini dell’esplosione sono state diffuse online.La vittima, non ancora identificata ufficialmente, è molto probabilmente un alto ufficiale militare.