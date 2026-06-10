Cremlino, Vladimir Putin paranoico: "Stop immediato alle telecamere a circuito chiuso"

Quelle di Vladimir Putin sono solo paranoie? Chissà, certo è che dopo l'eliminazione chirurgica della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei si respira aria di terrore all'interno del Cremlino. Stando a quanto diffuso dal quotidiano britannico Financial Times, che cita due fonti direttamente a conoscenza della vicenda, i servizi segreti di Mosca hanno disattivato d'urgenza una parte strategica del sistema di videosorveglianza destinato alla protezione personale dello zar. Un fatto senza precedenti, assicurano.

Il circuito di telecamere blindate è rimasto completamente oscurato per ore e riattivato solo dopo che una task force di ingegneri informatici lo ha passato al setaccio da cima a fondo. L'obiettivo? Isolarlo in modo totale e definitivo dalla rete internet globale.A innescare questa paura, la scoperta dei progressi tecnologici compiuti dall'intelligence israeliana. Il Mossad e le unità cyber di Tel Aviv sono infatti riusciti a penetrare nei server di Teheran, rastrellando e analizzando una quantità monumentale di filmati provenienti dalle telecamere stradali e del traffico iraniano. Incrociando questi dati visivi, gli analisti israeliani hanno potuto mappare ogni singolo spostamento della dirigenza iraniana, individuando i nascondigli e i movimenti millimetrici di Khamenei e dei suoi più stretti collaboratori prima di lanciare l'attacco letale.