Libero logo
Mondiali 2026
Nicole Minetti
Andrea Sempio
Iran

Cremlino, Vladimir Putin paranoico: "Stop immediato alle telecamere a circuito chiuso"

mercoledì 10 giugno 2026
Cremlino, Vladimir Putin paranoico: "Stop immediato alle telecamere a circuito chiuso"

1' di lettura

Quelle di Vladimir Putin sono solo paranoie? Chissà, certo è che dopo l'eliminazione chirurgica della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei si respira aria di terrore all'interno del Cremlino. Stando a quanto diffuso dal quotidiano britannico Financial Times, che cita due fonti direttamente a conoscenza della vicenda, i servizi segreti di Mosca hanno disattivato d'urgenza una parte strategica del sistema di videosorveglianza destinato alla protezione personale dello zar. Un fatto senza precedenti, assicurano. 

Il circuito di telecamere blindate è rimasto completamente oscurato per ore e riattivato solo dopo che una task force di ingegneri informatici lo ha passato al setaccio da cima a fondo. L'obiettivo? Isolarlo in modo totale e definitivo dalla rete internet globale.A innescare questa paura, la scoperta dei progressi tecnologici compiuti dall'intelligence israeliana. Il Mossad e le unità cyber di Tel Aviv sono infatti riusciti a penetrare nei server di Teheran, rastrellando e analizzando una quantità monumentale di filmati provenienti dalle telecamere stradali e del traffico iraniano. Incrociando questi dati visivi, gli analisti israeliani hanno potuto mappare ogni singolo spostamento della dirigenza iraniana, individuando i nascondigli e i movimenti millimetrici di Khamenei e dei suoi più stretti collaboratori prima di lanciare l'attacco letale.

Vladimir Putin umiliato a casa sua? Minaccia di usare l'atomica

La Russia avrebbe voluto presentarsi all’apertura del Forum internazionale di San Pietroburgo in quella veste di p...

Lo stesso direttore del Servizio di sicurezza federale (FSB), Alexander Bortnikov, aveva ammesso che l'enorme apparato di sorveglianza della Russia rappresenta una vulnerabilità strutturale interna, capace di trasformare gli stessi strumenti utilizzati dal regime per monitorare i propri cittadini in un pericoloso punto debole a disposizione dei nemici.

"Vediamoci", la clamorosa lettera di Zelenksy a Putin: la risposta dello Zar

"L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un facci...
tag
vladimir putin
alì khamenei
mosca
russia
cremlino

Sbando dem Goffredo Bettini fa esplodere il Pd: "Deve passare sul mio cadavere"

Russia Mosca, la Bmw si muove, esplode e si schianta: ammazzato il generale di Putin

Russia Putin si blinda per il terrore dei droni ucraini

ti potrebbero interessare

Iran, Trump: "Pensa che siamo cretini, ne pagherà il prezzo"

Iran, Trump: "Pensa che siamo cretini, ne pagherà il prezzo"

Redazione
Mosca, la Bmw si muove, esplode e si schianta: ammazzato il generale di Putin

Mosca, la Bmw si muove, esplode e si schianta: ammazzato il generale di Putin

Un Apache abbattuto dagli iraniani: la rocambolesca operazione per salvare i piloti

Un Apache abbattuto dagli iraniani: la rocambolesca operazione per salvare i piloti

Belfast, aggressione-choc in strada: uomo di origine sudanese tenta di decapitare un irlandese

Belfast, aggressione-choc in strada: uomo di origine sudanese tenta di decapitare un irlandese