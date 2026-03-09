Vladimir Putin non riesce a parlare, il video pubblicato per errore (e poi rimosso) dal Cremlino: come sta davvero?

Torna a far discutere la salute di Vladimir Putin. In queste ore sta sollevando non pochi sospetti un filmato che vede protagonista proprio il presidente russo. Nel video, registrato per il messaggio dell’8 marzo, lo zar interrompe la registrazione a causa di una forte tosse. Poi si schiarisce la voce e chiede di ricominciare perché ha la gola secca. Le immagini sono finite online per errore, facendo il giro dei social. La versione non montata è stata pubblicata per pochi minuti sui canali ufficiali del Cremlino prima di essere cancellata e sostituita con un video editato senza i colpi di tosse. Il filmato ha riacceso le speculazioni sullo stato di salute del presidente russo. "Sta male?", si chiedono ora in tanti.
Come riportano i giornali inglesi, che per primi si sono accorti della gaffe del Cremlino, Putin non viaggerebbe senza un chirurgo specialista in tumori alla tiroide. La sua presunta malattia, oggetto di dibattito negli ultimi anni, non è però mai stata confermata ufficialmente. A confermare che il tempo passa anche per Putin, Massimo D'Alema. Dopo il loro incontro a Pechino, l'ex premier italiano lo ha definito "molto affaticato" e, addirittura, supportato da due persone.
L’esponente politico di sinistra era nella capitale cinese per partecipare alle celebrazioni dell’80° anniversario della fine della Seconda Guerra mondiale, invitato insieme a numerosi capi di Stato. Durante il viaggio ha avuto la possibilità di avvicinare Putin. Da lì quanto avrebbe notato.
‼️ÚLTIMAS NOTÍCIAS: O Kremlin divulgou a gravação completa do discurso de Putin para mulheres em 8 de março. No vídeo, Putin tosse e pede para gravar novamente.— Conservatism And Elegance (@ThayzzySmith) March 8, 2026
Nem a administração de Putin nem jornalistas do círculo do Kremlin perceberam o incidente e publicaram o vídeo em… pic.twitter.com/9BvY6RqyZM