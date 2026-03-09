Vladimir Putin non riesce a parlare, il video pubblicato per errore (e poi rimosso) dal Cremlino: come sta davvero?

Torna a far discutere la salute di Vladimir Putin. In queste ore sta sollevando non pochi sospetti un filmato che vede protagonista proprio il presidente russo. Nel video, registrato per il messaggio dell’8 marzo, lo zar interrompe la registrazione a causa di una forte tosse. Poi si schiarisce la voce e chiede di ricominciare perché ha la gola secca. Le immagini sono finite online per errore, facendo il giro dei social. La versione non montata è stata pubblicata per pochi minuti sui canali ufficiali del Cremlino prima di essere cancellata e sostituita con un video editato senza i colpi di tosse. Il filmato ha riacceso le speculazioni sullo stato di salute del presidente russo. "Sta male?", si chiedono ora in tanti.