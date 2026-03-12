Libero logo
Erbil, due droni colpiscono la base militare italiana

giovedì 12 marzo 2026
Colpita da due droni la base militare italiana di Erbil nel Kurdistan iracheno. E' accaduto nella serata di ieri. L'esplosione ha provocato danni alle infrastrutture ma nessun italiano è rimasto ferito. Le fiamme sono state contenute rapidamente grazie all'intervento delle squadre antincendio della base.

"Ferma condanna per l'attacco che ha subito la base italiana di Erbil. Ho appena parlato con l'Ambasciatore d'Italia in Iraq. Per fortuna i nostri militari stanno tutti bene e sono al sicuro nel bunker. A loro esprimo solidarietà e gratitudine per il quotidiano servizio alla Patria". Lo ha scritto sui social il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

"Eravamo all'interno della base italiana, già in condizione di preallarme e verso el 8.30, ora locale, è stato attivato un allarme di minacce aerea. Seguendo le procedure ci siamo recati in sicurezza nei bunker e poco prima dell'una, sempre ora locale, c'è stata una minaccia aerea che ha colpito la base italiana". Il comandante Stefano Pizzotti, intervenuto a Sky Tg24 racconta quanto accaduto.

"Sono state colpite le infrastrutture - continua - ed è ancora in corso l'accertamento dei danni. Gli artificieri sono al lavoro, ma quello che mi preme sottolineare è che tutto il personale sta bene. I nostri uomini sono in sicurezza, erano protetti nel bunker e stanno tutti bene. Il morale è alto, rassicuriamo le famiglie. Siamo preparati e addestrati per affrontare queste situazioni. L'allarme adesso è cessato" conclude Pizzotti. 

