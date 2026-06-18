Donald Trump può fare meglio di Obama se non sigla una resa

A Bürgenstock, domani, sul lago di Lucerna, JD Vance e il negoziatore iraniano firmeranno un memorandum di poche pagine. Cessate il fuoco di 60 giorni, Stretto di Hormuz riaperto senza pedaggi, blocco navale revocato. Sul nucleare si legge che l’Iran si impegna a non costruire la bomba e ad «affrontare le preoccupazioni» sulle proprie scorte. Questo è il punto di partenza e spiega perché Trump può ancora ottenere ciò che a Obama non riuscì, a patto che riesca a schivare le mine della Repubblica islamica. Le 150 pagine del Joint Comprehensive Plan of Action videro la luce nell’estate del 2015 dopo 18 mesi di trattative in cui Washington legittimò il programma nucleare dei mullah: arricchimento al 3,67% consentito, centrifughe di nuova generazione in cantiere, clausole di scadenza che facevano decadere dopo 10 anni le restrizioni sulle centrifughe e dopo 15 i limiti sull’uranio arricchito. Obama lo ammise: stava comprando tempo, non sicurezza.

Trump firma il memorandum con l'Iran a Versailles: "Per evitare una catastrofe economica" Il presidente Usa Donald Trump ha difeso l'accordo per porre fine alla guerra con l'Iran, sostenendo di avere v...

Non solo: la revoca delle sanzioni riportò l’export petrolifero da quasi zero a oltre due milioni di barili al giorno, e decine di miliardi finirono a Hezbollah, Hamas, Houthi e alle milizie sciite. Quell’assegno è arrivato fino al pogrom del 7 ottobre. Trump ha infranto lo status quo che le amministrazioni Usa avevano preservato: ha polverizzato tre impianti nucleari iraniani, ha decapitato la catena di comando dei pasdaran, ha smantellato l’architettura missilistica e dei droni. Per la prima volta Israele ha operato in piena sintonia militare con Washington e gli Stati arabi del Golfo hanno collaborato con Gerusalemme, riuscendo in un’impresa ritenuta strutturalmente impossibile. Intanto, le sanzioni del Tesoro Usa hanno colpito le raffinerie petrolifere cinesi, la spina dorsale dei ricavi petroliferi iraniani. Il presidente ha ora la leva negoziale più potente mai costruita contro la Repubblica islamica. Ma una leva si perde.

Iran-Usa, ecco i punti del memorandum. "Firma a Burgenstock", tana da 007 Archiviata la firma digitale del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ora manca la firma ufficiale, prevista per venerd&ig...