Giorgia Meloni, fanno 7 milioni: passo per passo, la storia di un successo senza precedenti

Con 7 milioni di follower su Instagram, Giorgia Meloni è la leader con più seguaci nell'Unione Europea. Un primato frutto di una crescita costante, partita nel 2022, poco prima che l'attuale premier si insediasse a Palazzo Chigi, e tutt'ora in corso. Il primo grande boost per l'account Instagram di Meloni risale alle elezioni anticipate indette da Sergio Mattarella dopo la fine del governo Draghi. Complice una sinistra frammentata - il M5S si è diviso in due tronconi con la nascita di Impegno Civico,
Azione rompe con il PD e forma il Terzo Polo con Renzi -, Giorgia e il suo partito accumulano consensi e la leader di FdI abbatte il muro del milione di follower.
Circa un anno più tardi, nel settembre 2023, la Presidente del Consiglio incontra don Maurizio Patricello, parroco del parco Verde di Caivano, dove erano state violentate qualche giorno prima le due cuginette di 10 e 12 anni. Qualche giorno dopo, a Lampedusa, Meloni incontra Ursula Von der Leyen. Queste due apparizioni pubbliche fanno salire l'account della premier a 2 milioni di seguaci.
Giorgia Meloni, fanno 19: il record nella storia della RepubblicaIl 18 giugno Giorgia Meloni parteciperà al suo diciannovesimo Consiglio europeo formale da Presidente del Consigl...
Nel 2024, a maggio, rientra in Italia Chico Forti dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti, dove stava scontando una condanna all’ergastolo per l’omicidio nel 1998 di Dale Pike, per il quale si è sempre dichiarato innocente. Meloni lo va ad accogliere in aeroporto. Inoltre, la polarizzazione con Elly Schlein in vista delle elezioni europee di giugno e la polemica sul duello tv saltato, fanno crescere l’account che supera i 3 milioni di follower.
Passando al 2025, il G7 in Canada, il varo del decreto Sicurezza e il conflitto medio-orientale con la grave crisi umanitaria di Gaza polarizzano l’attenzione degli utenti e spingono a giugno la fanbase a raggiungere quota 4 milioni. A novembre, poi, dopo l'intervento all’Assemblea Generale dell’ONU, gli auguri al premier indiano Narendra Modi per il suo 75esimo compleanno e i commenti sull'omicidio di Charlie Kirk, Meloni arriva a 5 milioni.
Giorgia Meloni in trionfo su The Times: "Starmer e Merz se lo sognano..."Altro prestigioso riconoscimento internazionale per Giorgia Meloni. Questa volta a celebrarla è il The Times, il ...
Infine, il 2026, anno in cui la premier batte ogni record. Ad aprile la fanbase sale a 6 milioni di follower, poi, a maggio, c'è l'incontro con il premier indiano Narendra Modi e la celebre scenetta con le tofee Melody che fa letteralmente esplodere l'account Instagram della Presidente del Consiglio. Il reel con il leader del BJP a oggi ha totalizzato 277 milioni di visualizzazione, 13.2 milioni di like e 515mila commenti. Un boost notevole per l'account di Giorgia, che il 18 giugno 2026 tocca i 7 milioni di follower, affermandosi come la leader Ue più seguita su Instagram.