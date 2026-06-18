Giorgia Meloni, fanno 7 milioni: passo per passo, la storia di un successo senza precedenti

Con 7 milioni di follower su Instagram, Giorgia Meloni è la leader con più seguaci nell'Unione Europea. Un primato frutto di una crescita costante, partita nel 2022, poco prima che l'attuale premier si insediasse a Palazzo Chigi, e tutt'ora in corso. Il primo grande boost per l'account Instagram di Meloni risale alle elezioni anticipate indette da Sergio Mattarella dopo la fine del governo Draghi. Complice una sinistra frammentata - il M5S si è diviso in due tronconi con la nascita di Impegno Civico,

Azione rompe con il PD e forma il Terzo Polo con Renzi -, Giorgia e il suo partito accumulano consensi e la leader di FdI abbatte il muro del milione di follower.

Circa un anno più tardi, nel settembre 2023, la Presidente del Consiglio incontra don Maurizio Patricello, parroco del parco Verde di Caivano, dove erano state violentate qualche giorno prima le due cuginette di 10 e 12 anni. Qualche giorno dopo, a Lampedusa, Meloni incontra Ursula Von der Leyen. Queste due apparizioni pubbliche fanno salire l'account della premier a 2 milioni di seguaci.