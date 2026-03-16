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Iran, colpito e distrutto l'aereo di Khamenei a Mehrabad: il video del raid

lunedì 16 marzo 2026
Iran, colpito e distrutto l'aereo di Khamenei a Mehrabad: il video del raid

1' di lettura

L'aeronautica israeliana ha colpito e distrutto l'aereo dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei all'aeroporto di Mehrabad, a Teheran, durante la notte. Lo hanno riferito le Idf, aggiungendo che l'aereo era stato utilizzato da Khamenei e da altri alti funzionari iraniani "per promuovere gli appalti militari e gestire le relazioni con i paesi dell'Asse attraverso voli nazionali e internazionali".

L'esercito aggiunge che la distruzione di questa "risorsa strategica" rappresenta un duro colpo per le "capacità di coordinamento" dell'Iran con i gruppi che sostengono il Paese, per il suo "rafforzamento della potenza militare e per le capacità di riabilitazione del regime".

All'inizio del mese, l'aeronautica militare israeliana ha colpito e distrutto 16 velivoli all'aeroporto di Mehrabad, che secondo i militari venivano utilizzati dalla Forza Quds, il braccio extraterritoriale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, per trasportare armi e denaro a gruppi terroristici, primo fra tutti Hezbollah in Libano.

Secondo quanto riferito dai militari, l'Iran avrebbe spostato alcuni degli aerei in aree di stoccaggio destinate a velivoli fuori servizio, nel tentativo di rendere più difficile a Israele identificarli.

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