Iran, colpito e distrutto l'aereo di Khamenei a Mehrabad: il video del raid

L'aeronautica israeliana ha colpito e distrutto l'aereo dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei all'aeroporto di Mehrabad, a Teheran, durante la notte. Lo hanno riferito le Idf, aggiungendo che l'aereo era stato utilizzato da Khamenei e da altri alti funzionari iraniani "per promuovere gli appalti militari e gestire le relazioni con i paesi dell'Asse attraverso voli nazionali e internazionali".
L'esercito aggiunge che la distruzione di questa "risorsa strategica" rappresenta un duro colpo per le "capacità di coordinamento" dell'Iran con i gruppi che sostengono il Paese, per il suo "rafforzamento della potenza militare e per le capacità di riabilitazione del regime".
All'inizio del mese, l'aeronautica militare israeliana ha colpito e distrutto 16 velivoli all'aeroporto di Mehrabad, che secondo i militari venivano utilizzati dalla Forza Quds, il braccio extraterritoriale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, per trasportare armi e denaro a gruppi terroristici, primo fra tutti Hezbollah in Libano.
Secondo quanto riferito dai militari, l'Iran avrebbe spostato alcuni degli aerei in aree di stoccaggio destinate a velivoli fuori servizio, nel tentativo di rendere più difficile a Israele identificarli.
La Fuerza Aérea Israelí atacó anoche el aeropuerto de Mehrabad en en el corazón de Teherán, destruyendo un avión utilizado por el exlíder supremo Ali Khamenei (el muerto, no el de cartón) y otros altos funcionarios para vuelos de adquisición de material militar y coordinación… pic.twitter.com/tKafqLcsJ4— AXL (@SirHijoDPuta) March 16, 2026