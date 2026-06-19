Usa-Iran, una partita aperta: l’esito dei colloqui si vedrà fra due mesi

Quando Donald Trump ha firmato il memorandum che potrebbe portare alla pace con l’Iran ci ha tenuto a precisare che non era stato facile. Si sbaglia: ci sono voluti 100 giorni, ma il difficile comincia adesso. Quel foglio non è un trattato, è un percorso di 60 giorni. Chi già grida alla disfatta americana, sappia che la battaglia comincia adesso. Le due promesse che Trump ha fatto agli elettori - niente guerre infinite, zero militari sul terreno - sono state mantenute ma, nel contempo, restano una minaccia per l’Iran. Hormuz non è una novità dell’arsenale iraniano: dovette occuparsene Reagan nel 1987, gli ayatollah non sono nuovi nell’uso delle mine e nel 2019 sequestrarono una petroliera britannica per ripicca contro le sanzioni di Londra.

L’accordo quadro, a volerlo leggere, è preciso sui tempi: il blocco navale viene rimosso, ma le forze Usa lasceranno le acque iraniane 30 giorni dopo l’accordo finale. Durante le trattative la flotta rimarrà nel Golfo. La leva americana è ancora sul tavolo e Trump ha dimostrato fin dal suo primo mandato, quando eliminò Soleimani, di non aver problemi ad usarla. Poi c’è la questione dei denari. I 300 miliardi non sono un assegno: sono un fondo di ricostruzione che gli americani devono raccogliere coi partner del Golfo. E i fondi congelati si sbloccano a patto che Teheran rispetti gli obblighi che ha sottoscritto. Nessun anticipo.