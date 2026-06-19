Trump, "nemmeno in un milione di anni": escluso dal selfie degli ex presidenti Usa

Tutti tranne Donald Trump: il selfie degli ex presidenti Usa Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama e Joe Biden taglia fuori l'attuale inquilino della Casa Bianca. Una foto, quella postata su X da Joe Cooper, ex responsabile della campagna presidenziale Obama, che arriva proprio nel giorno del caso creato da Trump sulla foto scattata con Giorgia Meloni. "Immaginate se Trump venisse mai invitato a partecipare a una foto come questa... Nemmeno in un milione di anni. Quattro presidenti. Zero drammi. Solo sorrisi, rispetto e un amore condiviso per la patria", ha scritto.

I quattro ex presidenti si trovavano tutti assieme all'evento di inaugurazione del “centro presidenziale Barack Obama” a Chicago, quello che Trump – non invitato – ha definito "una discarica". Il complesso è stato presentato come un progetto orientato al futuro, mentre durante la cerimonia Obama è stato applaudito e riconosciuto come una figura ancora capace di unire, nonostante le profonde divisioni politiche negli Stati Uniti.

Tra gli invitati, anche l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel, l’ex premier canadese Justin Trudeau e l’ex premier italiano Matteo Renzi. Dal mondo della musica e dello spettacolo ecco invece Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Christina Aguilera, Bono, John Legend ed Eddie Vedder. Commovente il discorso della moglie di Barack, Michelle Obama, che ha partecipato all'evento insieme alle figlie Sasha e Malia. "Hai reso noi e gli Stati Uniti fieri", ha detto l'ex first lady.