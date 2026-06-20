Donald Trump è un cogl***

Spiace dirlo, ma non trovo, e forse non c’è, un altro modo di dirlo: Donald Trump è un coglione. Punto. Inutile fare perifrasi, buttarla in politica. È più semplice usare la parola secca che scommetto ha pensato e pronunciato la maggior parte degli italiani appresa ieri mattina la dichiarazione fatta dal presidente americano sul suo incontro con Giorgia Meloni al vertice G7 che si è tenuto nei giorni scorsi in Francia: «Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a parlarle. Mi ha implorato di fare una foto con lei, voleva una foto con me così tanto, l’avrei anche non fatta ma mi ha fatto pena».

E dire che secondo tutti gli osservatori in quell’incontro tra i due leader era tornata la pace dopo mesi di freddezza reciproca. Niente, solo un coglione poteva rovinare tutto con una balla così enorme da diventare ridicola: Giorgia Meloni che chiede un selfie a Trump è roba da ubriachi duri, non è possibile neppure se l’ubriaca fosse stata la nostra premier. E allora perché dire una assurdità del genere? La risposta la si può trovare soltanto nella definizione della parola “coglione” entrata nel gergo popolare della lingua italiana: persona inetta, stupida, che agisce con scarsa intelligenza.