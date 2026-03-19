RQ-180 costretto a un atterraggio d'emergenza in Grecia: guerra, risvolti clamorosi

Atterraggio d'emergenza per lo stealth RQ-180. Un velivolo segreto, tra i più misteriosi dell’arsenale statunitense, sarebbe stato costretto a un atterraggio di emergenza in Grecia. Stando a quanto diffuso dal sito specializzato The War Zone, l’episodio sarebbe avvenuto presso la base aerea di Larissa. Alcuni osservatori locali hanno fotografato un velivolo dalla forma insolita – un'ala volante scura – mentre atterrava in pieno giorno. Nei primi momenti scambiato per un bombardiere stealth, il mezzo è stato poi identificato da analisti indipendenti come un possibile RQ-180, o una sua variante evoluta. Il drone avrebbe effettuato un atterraggio non programmato a causa di un guasto tecnico e sarebbe rimasto sulla base per le riparazioni del caso. Anche se al momento non c'è l'ufficialità.

Certo è, invece, che un suo possibile avvistamento potrebbe indicare operazioni di sorveglianza su vasta scala nell’area euro-mediterranea o mediorientale. L'RQ-180 viene considerato uno dei programmi più segreti sviluppati da Northrop Grumman per l’aeronautica statunitense. Si tratta, infatti, di un drone stealth di nuova generazione progettato per missioni ISR (intelligence, sorveglianza e ricognizione) in spazi aerei altamente difesi. L'RQ-180 è l'evoluzione dei precedenti droni da ricognizione come l’RQ-170 Sentinel, ma con capacità stealth più avanzate e maggiore efficienza aerodinamica. La capacità stealth indica la tecnologia militare progettata per rendere aeromobili, navi o missili difficilmente rilevabili dai radar, sonar, infrarossi e altri sistemi di scoperta nemici.