Mosca alza il tiro, tensione alle stelle: "Colpita base coi Mirage francesi"

Mosca rivendica di aver colpito una base aerea vicino al villaggio di Ozerne, nella regione ucraina di Zhytomyr, dove si stavano addestrando i piloti del battaglione d'e'lite ucraino e dove si trovano i caccia Mirage francesi. Sergei Lebedev, coordinatore della resistenza filorussa a Mykolaiv ha detto a Ria Novosti che stamattina, "intorno alle 6,30, e' stato registrato un attacco alla base aerea di Ozernoye, nell'oblast di Zhytomyr". "L'attacco ha preso di mira una struttura che svolge una duplice funzione: aeroporto da combattimento e centro di addestramento per il personale", ha aggiunto. Vi è anche ospitato il personale francese addetto alla manutenzione degli aerei Mirage.

Parigi ha fornito all'Ucraina alcuni Mirage 2000-5, una variante aggiornata per la difesa aerea con radar migliorato del caratteristico caccia multiruolo con l'ala a delta. E' compatibile con i missili aria-aria Mica e con i missili da crociera Scalp che la Francia ha fornito a Kyiv.

E sempre Mosca ha rivendicato di aver colpito un magazzino di Flamingo FP-5, il missile a lunga gittata progettato e prodotto in Ucraina e protagonista di alcuni spettacolari attacchi in profondita' nel territorio russo. Presentato ad agosto 2025 dalla Fire Point, e' un missile da crociera di grandi dimensioni e dal peso considerevole, in grado di trasportare un carico utile di 1.150 chilogrammi su una gittata fino a 3.000 km. L'azienda aveva dichiarato di poter produrre un missile al giorno, con la possibilita' di aumentare la produzione a oltre 2.500 all'anno, a condizione di disporre di finanziamenti sufficienti. Ieri Kiev ha annunciato di aver colpito con un Flamingo la Promsintez JSC, uno dei maggiori produttori di esplosivi in Russia, nella citta' di Chapayevsk, nella regione di Saratov, a oltre 850 km dal confine con l'Ucraina e una settimana prima una fabbrica russa di missili balistici, JSC Votkinsk, a oltre 1.300 km dal confine. Nell'attacco russo di oggi, riporta l'agenzia Interfax, sono stati colpiti anche aerei sulle piste degli aeroporti, infrastrutture energetiche e dei trasporti