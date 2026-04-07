Iran, guerra nel golfo: la giornata. Pezeshkian: "In 14mln pronti a combattere e anche io pronto al sacrificio"

La guerra tra Israele, Stati Uniti e Iran è a un punto di svolta. C'è attesa per la fine dell'ultimatum voluto da Trump di 48 ore per Teheran che scadarà alle 20 di New York, le 2 del mattino in Italia. Qui di seguito la diretta della giornata.

Pezeshkian, in 14mln pronti a combattere e anche io pronto al sacrificio

Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, di fronte all'imminente scadenza fissata dagli Stati Uniti, ha affermato che 14 milioni di iraniani, incluso lui stesso, si sono offerti volontari per sacrificare la propria vita in guerra. "Più di 14 milioni di iraniani hanno dichiarato la propria disponibilità a sacrificare la propria vita. Anche io sono stato, sono e rimarrò pronto a dare la mia vita per l'Iran", ha scritto in un post su X.

Nave Maltese attraversa lo stretto di Hormuz

Una delle sette navi mercantili malesi che erano bloccate nello Stretto di Hormuz ha "ottenuto il passaggio sicuro" ed è ora in viaggio verso la sua destinazione finale. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Kuala Lumpur in una nota. "L'esito positivo fa seguito a incontri diplomatici di alto livello", tra cui una telefonata tra il premier malese Anwar Ibrahim e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian il mese scorso, si legge nel comunicato.



“Khamenei è in stato di incoscienza, è in cura a Qom”

Secondo un memorandum diplomatico basato su valutazioni dell'intelligence israeliana e statunitense, pubblicato dal quotidiano britannico Times e riportato dalla testata israeliana Ynet, la Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei è in stato di incoscienza e sta ricevendo cure mediche nella città di Qom. Secondo il memorandum, Khamenei è privo di sensi e "in gravi condizioni che non gli consentono di partecipare ad alcun processo decisionale del regime". Sempre secondo il Times, le agenzie di intelligence israeliane e statunitensi erano a conoscenza da tempo della posizione di Khamenei Jr.

Rilasciato giornalista giapponese detenuto in Iran

Un cittadino giapponese detenuto in Iran, identificato come "presumibilmente" il capo dell'ufficio di Teheran della televisione pubblica giapponese Nhk, è stato rilasciato. Lo riferisce l'agenzia stampa Kyodo, citando fonti governative. "Un cittadino giapponese detenuto dall'Iran da gennaio è stato rilasciato. Questa persona è probabilmente il capo dell'ufficio di Teheran della Nhk", dice Kyodo. Tokyo aveva già annunciato alla fine di marzo la liberazione di un secondo cittadino giapponese detenuto da Teheran.

Wsj, bombardieri B-2 contro un complesso militare in Iran

I bombardieri B-2 hanno sganciato nel fine settimana bombe “bunker buster” da migliaia di chilogrammi su un complesso sotterraneo del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali il complesso è stato distrutto e diversi membri della Guardie Rivoluzionarie sono stati uccisi. Le bombe Gbu-57 sono le stesse usate in giugno contro gli impianti nucleari iraniani.



Cnn, Israele stila un elenco di nuovi target energetici

Israele ha approvato una lista aggiornata dei target energetici e infrastrutturali iraniani da colpire nel caso in cui le trattative diplomatiche fra gli Stati Uniti e Teheran fallissero. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali Israele è scettica sulla possibilità di raggiungere un'intesa. Netanyahu ha espresso i suoi dubbi a Trump, al quale avrebbe detto che qualsiasi cessate il fuoco dovrebbe includere la consegna da parte dell'Iran di tutto il suo uranio arricchito e l'impegno a sospendere tutte le attività di arricchimento.

