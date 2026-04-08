Iran, guerra nel golfo: la diretta. Tregua di due settimane. L'Iran riapre Hormuz

Prima le minacce: “Stanotte un'intera civiltà morirà”. Poi Donald Trump ha accettato una tregua di due settimane, proposta dal Pakistan. Dalla Casa Bianca una sola condizione: “Teheran deve riaprire lo Stretto di Hormuz”, ha specificato il presidente Usa nel suo post su Truth. Positiva la risposta dell’Iran. E così intorno alle 2 del mattino, ora italiana, c'è stata la svolta tanto attesa. Qui di seguito la cronaca della giornata.

Trump: “Penso che Cina abbia convinto Teheran a negoziare”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato all'Afp di ritenere che la Cina abbia contribuito a portare l'Iran al tavolo dei negoziati per concordare l'accordo di cessate il fuoco della durata di due settimane. "Mi sembra di sì", ha affermato Trump, durante un'intervista telefonica, rispondendo alla domanda se Pechino fosse stata coinvolta nel convincere Teheran a negoziare una tregua. Trump dovrebbe recarsi a Pechino il prossimo maggio per incontrare il presidente cinese Xi Jinping.

Netanyahu: “Israele sostiene il cessate fuoco temporaneo con l'Iran. Libano escluso”

"Israele sostiene la decisione del presidente Trump di sospendere gli attacchi contro l'Iran per due settimane, a condizione che l'Iran apra immediatamente lo Stretto e cessi tutti gli attacchi contro gli Stati Uniti, Israele e i Paesi della regione. Israele sostiene inoltre l'impegno americano per garantire che l'Iran non rappresenti più una minaccia nucleare, missilistica e terroristica per gli Stati Uniti, Israele, i Paesi arabi confinanti con l'Iran e il mondo intero. Gli Stati Uniti hanno informato Israele del loro impegno a raggiungere questi obiettivi, condivisi da Stati Uniti, Israele e dagli alleati regionali di Israele, nei prossimi negoziati. Il cessate il fuoco di due settimane non include il Libano". Lo comunica l'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nella prima nota ufficiale sul cessate il fuoco Usa-Iran.

Casa Bianca, accordo su tregua è una vittoria per gli Us

L'accordo di cessate il fuoco con l'Iran è una "vittoria" per gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca,Karoline Leavitt: "Una vittoria per gli Stati Uniti, resa possibile dal presidente Trump e dalle nostre formidabili forze armate", ha scritto su X.

I 10 punti della proposta: c’è anche un pedaggio di Teheran a Hormuz

Dieci punti presentati dall'Iran agli Stati Uniti. Tra le novità, c'è l'ipotesi che l'Iran faccia pagare un pedaggio per il passaggio dallo Stretto di Hormuz. Questi i punti: garanzia che l'Iran non verrà più attaccato; fine permanente della guerra, non solo un cessate il fuoco; fine degli attacchi israeliani in Libano; revoca di tutte le sanzioni statunitensi contro l'Iran; fine di tutti i combattimenti regionali contro gli alleati dell'Iran. In cambio, l'Iran aprirebbe lo Stretto di Hormuz, imporrebbe una tassa di 2 milioni di dollari per nave nello Stretto di Hormuz, dividerebbe questi introiti con l'Oman, stabilirebbe regole per il passaggio sicuro attraverso Hormuz e userebbe i proventi di Hormuz per la ricostruzione invece che per le riparazioni.

Trump: “Proposta in 10 punti dell’Iran base per negoziare”

"Abbiamo ricevuto una proposta in 10 punti dall'Iran e riteniamo che sia una base praticabile su cui negoziare. Quasi tutti i vari punti di controversia passati sono stati concordati tra gli Stati Uniti e l'Iran, ma un periodo di due settimane consentirà di finalizzare e portare a compimento l'accordo", scrive ancora Trump su Truth.

Nyt: Teheran dice sì a proposta di tregua

L'Iran ha accettato la proposta di tregua di 2 settimane nella guerra con gli Stati Uniti. Lo afferma il New York Times evidenziando che la proposta, formulata dal Pakistan, sarebbe stata approvata direttamente dalla nuova Guida Suprema, Mojtaba Khamenei. Decisivo, secondo il quotidiano, anche l'intervento della Cina.

Trump: “Stop a condizione che riapra Hormuz”

Lo stop ai bombardamenti è "a condizione che la Repubblica Islamica dell'Iran acconsenta all'APERTURA COMPLETA, IMMEDIATA e SICURA dello Stretto di Hormuz". Lo afferma Donald Trump. "Sulla base delle conversazioni intrattenute con il Primo Ministro Shehbaz Sharif e con il Feldmaresciallo Asim Munir del Pakistan; i quali hanno richiesto che io sospendessi la forza distruttiva in fase di invio questa notte verso l'Iran; e a condizione che la Repubblica Islamica dell'Iran acconsenta all'APERTURA COMPLETA, IMMEDIATA e SICURA dello Stretto di Hormuz, accetto di sospendere i bombardamenti per un periodo di due settimane".

Trump: “Accetto cessate il fuoco di due settimane”

"Accetto di sospendere i bombardamenti e gli attacchi contro l'Iran per un periodo di due settimane. Si tratterà di un CESSATE IL FUOCO bilaterale", scrive Trump su Truth. Sottolineando che "la ragione di tale decisione risiede nel fatto che abbiamo già raggiunto e superato tutti gli obiettivi militari e siamo a un punto molto avanzato nella definizione di un accordo definitivo riguardante una PACE a lungo termine con l'Iran, nonché la PACE in Medio Oriente".