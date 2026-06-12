Milan, Liberali e una beffa infinita (da 3 milioni di euro)

Se il Milan ha le idee chiare, non lo dà minimamente a vedere. Cardinale e Ibrahimovic non hanno riempito neanche una delle quattro caselle liberate al termine del campionato. Il tempo scorre e il casting per l’allenatore continua, mentre di quello sui dirigenti non si hanno più notizie da giorni.
Il club rossonero ha deciso di avere contatti diretti con Ruben Amorim e Matthias Jaissle, oltre che con Oliver Glasner. Quest’ultimo sembra perdere leggermente quota nelle preferenze, nonostante abbia già aperto alla possibilità di allenare il Milan. Sulla carta l’ex tecnico del Crystal Palace è il candidato migliore, dato che Amorim è reduce dallo spettacolare fallimento al Manchester United. Jaissle è invece un nome di più basso profilo, dato che allena in Arabia Saudita all’Al-Ahli, con cui ha comunque ottenuto ottimi risultati. Mentre il Milan sfoglia la rosa dei candidati per il ruolo di ad, ds e allenatore, le rivali continuano a programmare il da farsi in sede di mercato.
Milan, altro colpo di scena sull'allenatore: chi spunta, Glasner addio?Un casting sempre più nebuloso e imbarazzante, quello del Milan ancora in cerca di un allenatore (nonché d...
L’Inter è sempre in trattativa per Palestra, Solet e Provedel, mentre la Roma sta cercando un esterno di alto livello: i primi nomi sulla lista sono Greenwood e Alajbegovic. Il Como invece ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Butez fino al 2030. «Questo rinnovo rappresenta la fiducia che ho ricevuto e la felicità mia e della mia famiglia di essere qui», ha dichiarato il portiere.
Intanto a Bologna si è presentato il nuovo allenatore, Domenico Tedesco: «Questa è una società importante e ambiziosa. Sistema di gioco? Non è fondamentale. Mi piace il gioco fluido e offensivo, il mio calcio è propositivo». Tornando a radiomercato, molti club hanno messo gli occhi su Liberali, 19enne che il Milan si è fatto scappare: il Sassuolo si è iscritto alla corsa al giovane talento del Catanzaro, che ha una clausola rescissoria da 6 milioni (il 50% della cessione spetta ai rossoneri).