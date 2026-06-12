Milan, Liberali e una beffa infinita (da 3 milioni di euro)

Il club rossonero ha deciso di avere contatti diretti con Ruben Amorim e Matthias Jaissle , oltre che con Oliver Glasner . Quest’ultimo sembra perdere leggermente quota nelle preferenze, nonostante abbia già aperto alla possibilità di allenare il Milan. Sulla carta l’ex tecnico del Crystal Palace è il candidato migliore, dato che Amorim è reduce dallo spettacolare fallimento al Manchester United. Jaissle è invece un nome di più basso profilo, dato che allena in Arabia Saudita all’Al-Ahli, con cui ha comunque ottenuto ottimi risultati. Mentre il Milan sfoglia la rosa dei candidati per il ruolo di ad, ds e allenatore, le rivali continuano a programmare il da farsi in sede di mercato.

Se il Milan ha le idee chiare, non lo dà minimamente a vedere. Cardinale e Ibrahimovic non hanno riempito neanche una delle quattro caselle liberate al termine del campionato. Il tempo scorre e il casting per l’allenatore continua, mentre di quello sui dirigenti non si hanno più notizie da giorni.

L’Inter è sempre in trattativa per Palestra, Solet e Provedel, mentre la Roma sta cercando un esterno di alto livello: i primi nomi sulla lista sono Greenwood e Alajbegovic. Il Como invece ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Butez fino al 2030. «Questo rinnovo rappresenta la fiducia che ho ricevuto e la felicità mia e della mia famiglia di essere qui», ha dichiarato il portiere.

Intanto a Bologna si è presentato il nuovo allenatore, Domenico Tedesco: «Questa è una società importante e ambiziosa. Sistema di gioco? Non è fondamentale. Mi piace il gioco fluido e offensivo, il mio calcio è propositivo». Tornando a radiomercato, molti club hanno messo gli occhi su Liberali, 19enne che il Milan si è fatto scappare: il Sassuolo si è iscritto alla corsa al giovane talento del Catanzaro, che ha una clausola rescissoria da 6 milioni (il 50% della cessione spetta ai rossoneri).

