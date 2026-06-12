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Donald Trump, stoccata all'Italia e al giornalista de La7: "Non ci servite. Ora la devo lasciare"

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venerdì 12 giugno 2026
Donald Trump, stoccata all'Italia e al giornalista de La7: "Non ci servite. Ora la devo lasciare"

1' di lettura

"Non avevamo bisogno di alcun supporto. E la guerra l'abbiamo vinta": il presidente Usa Donald Trump lo ha detto al telefono con il giornalista di La7 Daniele Compatangelo, come riportato questa mattina a Omnibus, rispondendo a una domanda sul ruolo dei leader europei e del G7 rispetto alla crisi con l'Iran. "Il loro aiuto è stato del tutto irrilevante, irrilevante!", ha detto ancora il capo della Casa Bianca prima di mettere giù.

Alla fine ha chiosato: "Ora devo lasciarla. Ho un'importante riunione in corso, ma in Iran abbiamo vinto noi. Non ci serviva il loro aiuto. Grazie mille". Trump, dunque, sostiene che gli Usa abbiano raggiunto i loro obiettivi senza il contributo degli alleati europei. 

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È di poche ora fa, invece, l'annuncio del presidente americano su un accordo con Teheran. "La firma è imminente e i documenti sono praticamente definitivi", ha dichiarato, spiegando che l'intesa sarà firmata in Europa, durante il fine settimana o comunque prima del G7 che si terrà a partire dal 15 giugno in Francia. Ad occuparsene sarà il vicepresidente J.D. Vance. Per ora però non si sa nulla di più. Trump lo ha definito "un accordo molto solido e dettagliato", "un po' concettuale". Teheran, da parte sua, ha ammesso che è in corso una mediazione ma ha negato che sia stato raggiunto un accordo definitivo. 

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