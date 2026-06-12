Donald Trump, stoccata all'Italia e al giornalista de La7: "Non ci servite. Ora la devo lasciare"

"Non avevamo bisogno di alcun supporto. E la guerra l'abbiamo vinta": il presidente Usa Donald Trump lo ha detto al telefono con il giornalista di La7 Daniele Compatangelo, come riportato questa mattina a Omnibus, rispondendo a una domanda sul ruolo dei leader europei e del G7 rispetto alla crisi con l'Iran. "Il loro aiuto è stato del tutto irrilevante, irrilevante!", ha detto ancora il capo della Casa Bianca prima di mettere giù.

Alla fine ha chiosato: "Ora devo lasciarla. Ho un'importante riunione in corso, ma in Iran abbiamo vinto noi. Non ci serviva il loro aiuto. Grazie mille". Trump, dunque, sostiene che gli Usa abbiano raggiunto i loro obiettivi senza il contributo degli alleati europei.