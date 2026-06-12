Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni: "Anche nel suo ricordo". Salvini: "Ci manchi"

Sono passati tre anni da quel 12 giugno 2023, giorno in cui ci lasciò Silvio Berlusconi dopo una lunga serie di ricoveri all'Ospedale San Raffele di Milano. Inevitabile il ricordo del Cavaliere, messaggi e dichiarazioni da parte del mondo politico e non solo. "Tre anni fa veniva a mancare Silvio Berlusconi. Resta il ricordo di un protagonista assoluto della vita politica italiana. Con lui abbiamo condiviso un percorso politico e di governo, fondato su battaglie comuni, su una visione dell'Italia e sull'idea che l'amore per la libertà, il coraggio e la determinazione possano cambiare il corso delle cose", ha scritto sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Quel percorso - prosegue - non si è interrotto e continua ancora oggi, con la stessa determinazione, al servizio di un'Italia forte, autorevole e orgogliosa. Anche nel suo ricordo". Commovente il ricordo di Antonio Tajani, che sui social ha postato anche un video commemorativo: "Le tue idee e i tuoi valori continueranno sempre a camminare sulle nostre gambe. Silvio, Presidente, ci manchi!". Sulla stessa linea il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che scrive: "Ci manchi, Silvio". Insieme alla frase, Salvini allega una foto che lo ritrae con Berlusconi e la didascalia 'per sempre con noi Silvio!'.

Ignazio La Russa lo ricorda così: "A tre anni dalla sua scomparsa il ricordo di Silvio Berlusconi è ancora carico di affetto. Grande protagonista della vita politica e imprenditoriale, è stato per me anche un caro amico con cui ho condiviso anni di battaglie, progetti e momenti umani che custodisco con gratitudine. La sua visione, il suo coraggio e il suo amore per l’Italia continuano a lasciare un segno profondo nella memoria di chi lo ha conosciuto e nella storia della nostra Nazione". "Nel terzo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi, ne ricordo il ruolo da protagonista nella vita politica, economica e sportiva del nostro Paese. Berlusconi ha segnato una stagione importante della storia italiana, rimanendo nel cuore di tanti. Rivolgo oggi la mia vicinanza ai suoi familiari e un pensiero alla sua comunità politica", scrive il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. "Mille giorni dopo - dichiara Maurizio Gasparri - il ricordo è sempre forte, il suo sorriso sempre impresso nella nostra memoria, la sua dedizione a mille progetti un esempio indimenticabile. Silvio Berlusconi vive nel ricordo delle sue imprese, nella generosità del suo impegno, nella capacità di ascolto e di rispetto per chi gli stava accanto. Ha dovuto subire attacchi durissimi e ingiusti, ma continua, mille giorni dopo, a svettare per la sua umanità e per le sue vittorie. Un esempio da seguire, una esperienza umana da ricordare e riproporre. Questo è stato Berlusconi. Incontrare, proporre, ascoltare, chiedere fiducia, dare fiducia".

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