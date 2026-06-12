Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni: "Anche nel suo ricordo". Salvini: "Ci manchi"

Sono passati tre anni da quel 12 giugno 2023, giorno in cui ci lasciò Silvio Berlusconi dopo una lunga serie di ricoveri all'Ospedale San Raffele di Milano. Inevitabile il ricordo del Cavaliere, messaggi e dichiarazioni da parte del mondo politico e non solo.
"Tre anni fa veniva a mancare Silvio Berlusconi. Resta il ricordo di un protagonista assoluto della vita politica italiana. Con lui abbiamo condiviso un percorso politico e di governo, fondato su battaglie comuni, su una visione dell'Italia e sull'idea che l'amore per la libertà, il coraggio e la determinazione possano cambiare il corso delle cose", ha scritto sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Quel percorso - prosegue - non si è interrotto e continua ancora oggi, con la stessa determinazione, al servizio di un'Italia forte, autorevole e orgogliosa. Anche nel suo ricordo".
Commovente il ricordo di Antonio Tajani, che sui social ha postato anche un video commemorativo: "Le tue idee e i tuoi valori continueranno sempre a camminare sulle nostre gambe. Silvio, Presidente, ci manchi!". Sulla stessa linea il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che scrive: "Ci manchi, Silvio". Insieme alla frase, Salvini allega una foto che lo ritrae con Berlusconi e la didascalia 'per sempre con noi Silvio!'.
Ignazio La Russa lo ricorda così: "A tre anni dalla sua scomparsa il ricordo di Silvio Berlusconi è ancora carico di affetto. Grande protagonista della vita politica e imprenditoriale, è stato per me anche un caro amico con cui ho condiviso anni di battaglie, progetti e momenti umani che custodisco con gratitudine. La sua visione, il suo coraggio e il suo amore per l’Italia continuano a lasciare un segno profondo nella memoria di chi lo ha conosciuto e nella storia della nostra Nazione".
"Nel terzo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi, ne ricordo il ruolo da protagonista nella vita politica, economica e sportiva del nostro Paese. Berlusconi ha segnato una stagione importante della storia italiana, rimanendo nel cuore di tanti. Rivolgo oggi la mia vicinanza ai suoi familiari e un pensiero alla sua comunità politica", scrive il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.
"Mille giorni dopo - dichiara Maurizio Gasparri - il ricordo è sempre forte, il suo sorriso sempre impresso nella nostra memoria, la sua dedizione a mille progetti un esempio indimenticabile. Silvio Berlusconi vive nel ricordo delle sue imprese, nella generosità del suo impegno, nella capacità di ascolto e di rispetto per chi gli stava accanto. Ha dovuto subire attacchi durissimi e ingiusti, ma continua, mille giorni dopo, a svettare per la sua umanità e per le sue vittorie. Un esempio da seguire, una esperienza umana da ricordare e riproporre. Questo è stato Berlusconi. Incontrare, proporre, ascoltare, chiedere fiducia, dare fiducia".
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La ministra per le Riforme Elisabetta Casellati ricorda invece l'unicità di Berlusconi: "Un grande statista, uno che guardava lontano e capiva prima degli altri dove doveva andare la politica. Era un visionario, ma con i piedi per terra. Coraggioso e concreto. Quando è entrato in politica ha cambiato tutto: idee nuove, metodi nuovi, un modo di comunicare che non si era mai visto".
E ancora, il messaggio di Luca Zaia: "Ho avuto la fortuna di conoscerlo da vicino nel 2008, quando facevo parte del suo Governo come ministro dell’Agricoltura. Era geniale, generoso, profondamente ottimista. Aveva una straordinaria voglia di vivere e una forza rara nel trasformare le idee in progetti. Vinceva perché aveva il coraggio di rischiare, di impegnarsi fino in fondo, di guardare oltre, di sfidare la mediocrità e di non adagiarsi mai sui risultati raggiunti".
A Mediaset, oltre 1500 collaboratori si sono ritrovati, ieri sera, nel Campus di Cologno Monzese per una serata che è andata ben oltre l’evento aziendale. "Mediaset siamo Noi", voluta da Pier Silvio Berlusconi a tre anni dalla scomparsa del padre, è diventata una grande festa collettiva, un momento di identità e appartenenza, un abbraccio simbolico tra passato, presente e futuro del Gruppo. "Buonasera a tutti e grazie di essere qui tutti insieme", ha esordito l'ad Mediaset. "Sono passati tre anni ma per me questo continua a essere un momento emozionante e addirittura commovente. Poter stare qui con tutti voi è il regalo più bello in assoluto". Pier Silvio ha voluto chiarire subito lo spirito della serata: “Questa non sarà una commemorazione. Non sarà nemmeno solo una celebrazione. Oggi dobbiamo fare un passo in più: questa deve diventare la festa per Silvio Berlusconi, la festa di Mediaset, la festa di tutti noi. Quindi vi prego, divertitevi".