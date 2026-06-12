FdI contro Silvestri, la lettera: "Punizione esemplare contro il macho di quart'ordine"

"Fratelli d'Italia ritiene che quanto detto ieri dal deputato Silvestri nei confronti del presidente del Consiglio sia di una tale gravità che non possa essere derubricato a spiacevole malinteso . É inaccettabile che la Camera dei deputati sia teatro di offese sessiste , e anzi ci saremmo attesi le pronte scuse del protagonista e la presa di distanze sia di Giuseppe Conte e sia di Elly Schlein e delle rappresentanti donne della sinistra", commenta Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI a Montecitorio. "Invece, il silenzio o addirittura giustificazioni risibili . Per questa ragione ho inviato una lettera al presidente della Camera Fontana affinché siano presi provvedimenti, anche esemplari, verso il deputato Silvestri. E questo a tutela non solo dell'onorabilità di Giorgia Meloni, primo presidente del Consiglio italiano donna, ma di tutte le donne che davanti alle ignobili offese sessiste di Silvestri dovrebbero sentirsi lese nella propria dignità", conclude Bignami.

Il capogruppo non è l'unico tra i meloniani a esporsi. Di dichiarazioni "semplicemente vergognose" parla Alessia Ambrosi, deputata di FdI. "Un concentrato di sessismo, volgarità e disprezzo che nulla ha a che vedere con il confronto democratico e che rappresenta una delle pagine più squallide che si siano ascoltate in Parlamento negli ultimi anni. È gravissimo che un uomo si rivolga in questi termini alla prima donna presidente del Consiglio della storia d'Italia. Ancora più grave è che ciò avvenga da parte di chi si riempie quotidianamente la bocca di diritti, parità di genere e rispetto delle donne". "Dove sono Elly Schlein, le femministe militanti, le professioniste dell'indignazione permanente e tutte quelle che insorgono per molto meno? - aggiunge Ambrosi -. Il loro silenzio sarebbe l'ennesima dimostrazione di un femminismo ipocrita e a senso unico, pronto a mobilitarsi solo quando la donna da difendere appartiene alla parte politica giusta. Dovrebbe dimettersi all'istante. O almeno Conte ha il dovere di prendere immediatamente le distanze e di allontanarlo dal Movimento 5 Stelle. Chi utilizza espressioni di questo livello non offende soltanto Giorgia Meloni: offende tutte le donne che hanno raggiunto posizioni di responsabilità attraverso studio, sacrificio, capacità e merito. Giorgia Meloni non è arrivata a Palazzo Chigi per concessione di qualcuno. Ci è arrivata grazie al consenso di milioni di italiani, dopo una vita di militanza politica, senza scorciatoie e senza padrini. Tentare di delegittimare questo percorso con allusioni sessiste è indecente e incompatibile con il rispetto dovuto alle istituzioni della Repubblica. Chi non è capace di confrontarsi con le idee ricorre all'insulto. Chi non accetta una donna forte e libera cerca di umiliarla. È un metodo che respingiamo con forza e che gli italiani giudicheranno per quello che è: miseria politica e culturale".