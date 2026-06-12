FdI contro Silvestri, la lettera: "Punizione esemplare contro il macho di quart'ordine"

Dopo la vergogna sulle "ginocchiere" di Giorgia Meloni, in Parlamento è ufficialmente partita l'operazione di Fratelli d'Italia contro Francesco Silvestri. Il deputato del Movimento 5 Stelle potrebbe pagare cara la battutaccia con doppio senso pronunciata in aula contro la premier, nel confronto alla Camera di giovedì.
"Fratelli d'Italia ritiene che quanto detto ieri dal deputato Silvestri nei confronti del presidente del Consiglio sia di una tale gravità che non possa essere derubricato a spiacevole malinteso. É inaccettabile che la Camera dei deputati sia teatro di offese sessiste, e anzi ci saremmo attesi le pronte scuse del protagonista e la presa di distanze sia di Giuseppe Conte e sia di Elly Schlein e delle rappresentanti donne della sinistra", commenta Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI a Montecitorio. "Invece, il silenzio o addirittura giustificazioni risibili. Per questa ragione ho inviato una lettera al presidente della Camera Fontana affinché siano presi provvedimenti, anche esemplari, verso il deputato Silvestri. E questo a tutela non solo dell'onorabilità di Giorgia Meloni, primo presidente del Consiglio italiano donna, ma di tutte le donne che davanti alle ignobili offese sessiste di Silvestri dovrebbero sentirsi lese nella propria dignità", conclude Bignami.
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Il capogruppo non è l'unico tra i meloniani a esporsi. Di dichiarazioni "semplicemente vergognose" parla Alessia Ambrosi, deputata di FdI. "Un concentrato di sessismo, volgarità e disprezzo che nulla ha a che vedere con il confronto democratico e che rappresenta una delle pagine più squallide che si siano ascoltate in Parlamento negli ultimi anni. È gravissimo che un uomo si rivolga in questi termini alla prima donna presidente del Consiglio della storia d'Italia. Ancora più grave è che ciò avvenga da parte di chi si riempie quotidianamente la bocca di diritti, parità di genere e rispetto delle donne". "Dove sono Elly Schlein, le femministe militanti, le professioniste dell'indignazione permanente e tutte quelle che insorgono per molto meno? - aggiunge Ambrosi -. Il loro silenzio sarebbe l'ennesima dimostrazione di un femminismo ipocrita e a senso unico, pronto a mobilitarsi solo quando la donna da difendere appartiene alla parte politica giusta. Dovrebbe dimettersi all'istante. O almeno Conte ha il dovere di prendere immediatamente le distanze e di allontanarlo dal Movimento 5 Stelle. Chi utilizza espressioni di questo livello non offende soltanto Giorgia Meloni: offende tutte le donne che hanno raggiunto posizioni di responsabilità attraverso studio, sacrificio, capacità e merito. Giorgia Meloni non è arrivata a Palazzo Chigi per concessione di qualcuno. Ci è arrivata grazie al consenso di milioni di italiani, dopo una vita di militanza politica, senza scorciatoie e senza padrini. Tentare di delegittimare questo percorso con allusioni sessiste è indecente e incompatibile con il rispetto dovuto alle istituzioni della Repubblica. Chi non è capace di confrontarsi con le idee ricorre all'insulto. Chi non accetta una donna forte e libera cerca di umiliarla. È un metodo che respingiamo con forza e che gli italiani giudicheranno per quello che è: miseria politica e culturale".
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"Le gravi affermazioni dell'onorevole Silvestri nei confronti del Presidente del Consiglio superano il limite della legittima critica politica per scadere nella volgarità e nel machismo da saloon di quart'ordine - taglia corto Carolina Varchi, capogruppo di FdI in commissione Giustizia -. Utilizzare allusioni degradanti per colpire una donna che guida il Governo della Nazione è un atto inaccettabile, che qualifica chi lo compie e svilisce il ruolo delle stesse istituzioni che dovremmo rappresentare. Il tentativo successivo di offrire lettura politica a parole inqualificabili ha reso tutto ancora più patetico, cosa che non appariva possibile. Registriamo il silenzio di Conte, Schlein e di tutte le veterofemministe di sinistra che evidentemente ancora non hanno superato il trauma che la prima donna a capo del governo italiano provenga dalle fila della destra italiana. Siamo davanti all'ennesima dimostrazione di una doppia morale intollerabile: il rispetto del genere e della dignità femminile per queste forze politiche vale solo a corrente alternata, a seconda della tessera di partito della vittima. Giorgia Meloni non ha bisogno di lezioni di vita né di politica da nessuno, men che mai da chi confonde le aule parlamentari con il bancone del pub".