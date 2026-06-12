Piazzapulita, Formigli arruola Vannacci: "Meloni e Salvini, bastano 3 parole. Siete in grado di dirle?"

Pur di alimentare la sua ossessione per Giorgia Meloni, una ossessione che va avanti da anni, Corrado Formigli è arrivato al punto di arruolare alla sua causa anche il generale Roberto Vannacci. A poche ore da un duro confronto in aula in cui la premier ha di fatto accusato l'europarlamentare e i suoi uomini di Futuro Nazionale di portare voti al centrosinistra in aula, facendo il gioco delle opposizioni (e diventandone "gli utili idioti"), il conduttore di Piazzapulita su La7 apre la puntata con la sua classica tirata.

Evidentemente le parole della leader di Fratelli d'Italia non lo hanno convinto a sufficienza. Vannacci, al momento e a detta di tutti, è fuori dal perimetro del centrodestra. Per tutti, ma non per Formigli. Si parte dalle parole di Martin Sellner, l'ideologo austriaco della remigrazione considerato uno dei punti di riferimento politici del generale. "Poche chiacchiere, che parla di remigrazione come fanno Salvini, Vannacci e Silvia Sardone parlano di uno Stato basato sul sangue, sulla purezza, uno Stato su una base etnica fondato sulla razza", chiosa Formigli.