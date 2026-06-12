Piazzapulita, Formigli arruola Vannacci: "Meloni e Salvini, bastano 3 parole. Siete in grado di dirle?"

Pur di alimentare la sua ossessione per Giorgia Meloni, una ossessione che va avanti da anni, Corrado Formigli è arrivato al punto di arruolare alla sua causa anche il generale Roberto Vannacci. A poche ore da un duro confronto in aula in cui la premier ha di fatto accusato l'europarlamentare e i suoi uomini di Futuro Nazionale di portare voti al centrosinistra in aula, facendo il gioco delle opposizioni (e diventandone "gli utili idioti"), il conduttore di Piazzapulita su La7 apre la puntata con la sua classica tirata.
Evidentemente le parole della leader di Fratelli d'Italia non lo hanno convinto a sufficienza. Vannacci, al momento e a detta di tutti, è fuori dal perimetro del centrodestra. Per tutti, ma non per Formigli. Si parte dalle parole di Martin Sellner, l'ideologo austriaco della remigrazione considerato uno dei punti di riferimento politici del generale. "Poche chiacchiere, che parla di remigrazione come fanno Salvini, Vannacci e Silvia Sardone parlano di uno Stato basato sul sangue, sulla purezza, uno Stato su una base etnica fondato sulla razza", chiosa Formigli.
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L'ombra neonazista aleggia in studio, si parla già di "triangolo nero del Nord, tra Verona, Brescia e Milano". Il "triangolo più cupo dell'estrema destra italiana", recita un servizio con la classica inquietante, ossessiva musica di sottofondo. E via di citazione tra terrorismo post-fascista, attentati (da piazza della Loggia a piazza Fontana, addirittura), cattolicesimo ultra-tradizionalista.
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Sulla scorta di questa tesi, Formigli si rivolge ai leader di FdI e Lega: "Ho una domanda per voi - chiosa accigliato -. Visto che Vannacci assume il programma di Sellner e sposa le teorie del remigrazionismo, così come l'AfD, che cosa ne pensano Giorgia Meloni e Matteo Salvini? Lo chiedo a loro direttamente: vi piace essere associati a queste teorie? A questa gente? Se non è così, come spero, perché non lo dite agli italiani che con un partito come quello di Vannacci che si sposa al movimento come quello di Sellner che ospita tra le sue fila neofascisti e neonazisti voi non vi alleerete mai alle prossime elezioni politiche? Mai con Vannacci: tre parole, siete in grado di dirle oppure no?".
Formigli contro Meloni su Vannacci: guarda qui il video di La7 su Piazzapulita