Iran, la guerra nel Golfo in diretta. "La stiamo valutando": la risposta di Teheran, si va verso una svolta?

L'Iran ha recapitato agli Usa tramite i mediatori in Pakistan una proposta in 14 punti, che costituisce la risposta a una proposta Usa in 9 punti. Lo riportano due agenzie di stampa iraniane, Tasnim e Fars, ritenute vicine ai Guardiani della rivoluzione. Da Teheran è arrivata una nuova proposta. Ma Trump, ha dichiarato di aver "esaminato la nuova proposta iraniana e di ritenerla inaccettabile". Di seguito le principali notizie della giornata:

Trump: "Nuova proposta Iran è inaccettabile" - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di aver "esaminato la nuova proposta iraniana e di ritenerla inaccettabile". In un'intervista all'emittente pubblica israeliana Kan, il capo della Casa Bianca ha aggiunto che "la campagna sta procedendo molto bene". Trump ha inoltre ribadito la sua richiesta al presidente Isaac Herzog di concedere la grazia a Benjamin Netanyahu. "È un primo ministro in tempo di guerra. Israele non esisterebbe se non fosse per me e Bibi, in quest'ordine, serve un primo ministro che possa concentrarsi sulla guerra e non sulle sciocchezze".

Iran: "Usa hanno risposto alla nostra proposta, la stiamo valutando" - Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno risposto alla proposta dell'Iran e che Teheran sta esaminando la risposta di Washington. Lo riporta la Cnn. Parlando in diretta alla televisione di Stato, Baghai ha affermato che la "proposta in 14 punti" dell'Iran non include la questione nucleare. "La questione nucleare non è inclusa nella proposta in 14 punti e quanto riportato da alcuni media è frutto della loro immaginazione", ha affermato. Baghai ha aggiunto che la proposta è "incentrata unicamente sulla fine della guerra", senza fornire ulteriori dettagli.

"Maxi nave-cisterna di Teheran evade il blocco Usa" - Una nave cisterna iraniana con 1,9 milioni di barili a bordo, per il valore di 220 milioni di dollari, è riuscita a evitare il blocco navale americano ed è arrivata nella regione dell'Asia-Pacifo. Secondo il sito Tanker Trackers - che traccia gli spostamenti marittimi - la superpetroliera Huge - appartenente alla società statale National Iranian Tanker Company - è stata rilevata a largo dello Sri Lanka una settimana fa e ora si trova in Indonesia diretta verso l'arcipelago di Riau, a largo di Sumatra. La notizia è rilanciata da Al Jazeera e dalla tv iraniana Irib. Secondo Tanker Trackers, la Huge si trovava in acque iraniane il 13 aprile, giorno in cui la Marina statunitense ha annunciato il blocco dei porti della Repubblica islamica.

Trump: "Riprendere gli attacchi? Sì, è possibile" - Donald Trump continua a non escludere la possibilità di riprendere le operazioni militari contro l'IRAN. "Se si comporteranno male, se faranno qualcosa di sbagliato… vedremo. Ma è una possibilità che potrebbe certamente verificarsi", ha detto il presidente americano rispondendo alle domande dei giornalisti in Florida.

"Fatico a immaginare che la proposta di Teheran sia accettabile" - "Fatico a immaginare che sia accettabile, perché non hanno ancora pagato un prezzo abbastanza alto per quello che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni". Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, annunciando su Truth Social che valuterà la nuova proposta di cessate il fuoco recapitata dall'Iran.

Teheran: "Se la nostra dignità sarà minacciata combatteremo" -Il capo della magistratura iraniana, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha affermato su X che Teheran non gradisce la prosecuzione del conflitto, ma che combatterà se la sua "dignità" sarà minacciata. "Non accogliamo con favore la continuazione della guerra, ma non la temiamo nemmeno; se la nostra dignità sarà minacciata, combatteremo per difenderla", ha precisato. (ANSA). 2026-05-03T00:00:00+02:00 LDN ANSA per CAMERA01 EST01 GEST01