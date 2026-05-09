Nigel l’ex buffone è cresciuto Adesso è lui che si fa due risate

«Chi volete che vi dia: Farage o Barabba?». Ruggito della folla: «Farage!!!». «Ma allora che farò di Barabba?». «Sia crocifisso!!!». «Ma che male ha fatto?». «È un europeista!!!». Potrebbe essere un remake di un film dei Monty Python oppure un viaggio nel tempo di doctor Who ma una cosa è certa: se Nigel Farage si fosse trovato in una situazione sgradevole come quella descritta nei Vangeli, alle prese con Pilato e i Sommi Sacerdoti, se la sarebbe cavata più o meno in quel modo. Perché lui, i plebisciti e i referendum, li vince sempre. E se si tratta di elezioni, ha il dono di trasformarle in plebisciti e referendum il cui quesito è invariabilmente: siete con me o contro di me? Anche giovedì, alle elezioni locali, è stato un trionfo: i conteggi non sono definitivi ma le proporzioni della vittoria di Reform UK, il partito guidato da Farage, e della disfatta laburista sono chiari.

DIETA VINCENTE Deputato per Clacton da luglio 2024, leader di Reform UK, presenza fissa sui teleschermi britannici e ospite ricercato nei corridoi di Washington: nell’ultimo semestre, Nigel Farage, 62 anni, sta vivendo la sua stagione più singolare dall’alba della Brexit: stravince dappertutto e rischia di finire a fare l’unico lavoro che non vuole fare: il politico dell’establishment. La possibilità di diventare primo ministro è sempre più reale: lo dicono i sondaggi dal dicembre 2025. quando la rilevazione MRP di Electoral Calculus lo proiettava a Downing Street con 335 seggi e una maggioranza risicata ma una maggioranza, dati confermati a gennaio 2026. Oggi è famoso per lo stile di vita da kamikaze per uno che a 21 anni ha avuto un tumore ai testicoli: birra, Claret (il rosso di Bordeaux che sull’isola trincano dai tempi di Eleonora d’Acquitania), fish-and-chips, bistecche, salsicce, ancora birra, sigarette. È il personaggio Farage, tifoso del Cristal Palace, appassionato di cricket, golf e pesca. Due matrimoni alle spalle: con una infermiera irlandese che lo curò dopo che fu travolto da un’auto (c’è chi sostiene: all’uscita di un pub); poi con la tedesca Kirsten Mehr. Ora ha una relazione con la francese Laure Ferrari. Mica male per Mr. Brexit. E tuttavia, il bilancio di questi mesi disegna il ritratto di una figura politica che ha raggiunto la maturità. Il pagliaccio c’è ancora, ma ha imparato tante cose. Notte del 1° maggio 2025: nelle elezioni locali inglesi, il partito conquista 677 seggi, è il 41% del totale disponibile, e prende il controllo di 10 consigli, dai giorni di UKIP una cosa mai accaduta. Staffordshire, Lincolnshire, Kent, Nottinghamshire, Lancashire, Derbyshire: territori tradizionalmente conservatori che virano al turchese di Reform in una notte sola. A settembre 2025, Reform annuncia di aver superato 250.000 iscritti paganti, più del doppio dei Conservatori, fermi a 123.000. L’autunno porta a Reform UK un carburante inatteso. La cancelliera laburista Rachel Reeves presenta la Legge di Bilancio: aumenti fiscali, tagli alla spesa, nessuna riduzione delle tasse sul lavoro. Farage convoca una conferenza stampa, trasformando il Budget in un atto d’accusa contro quella che chiama «la casta di Whitehall». A settembre, nella conferenza di Reform a Birmingham, Farage annuncia la proposta di abolire l’indefinite leave to remain: nessuna espulsione di massa, nessuna retorica sul sangue e sulla terra, solo rinnovo obbligatorio dei visti ogni cinque anni, con requisiti salariali più rigidi e nessun accesso al welfare. Farage non è né Le Pen né Weidel, non costruisce un’ideologia dell’identità ma un’agenda procedurale che suona radicale senza essere etnica. Sempre a settembre, il giorno 3, Nigel Farage siede davanti all’House Judiciary Committee di Washington. È lì per testimoniare contro l’Online Safety Act britannico e le leggi europee di regolamentazione del digitale, che a suo dire rappresentano una minaccia alla libertà di espressione americana. Porta con sé due casi-simbolo: Graham Linehan, il commediografo irlandese fermato all’aeroporto di Heathrow per post su X relativi apersone transgender, e Lucy Connolly, condannata per incitazione all’odio razziale dopo i fatti di Southport.

ALLA CORTE DI DONALD «Siamo diventati la Corea del Nord?», chiede ai parlamentari americani. La frase rimbalza sulle prime pagine britanniche. Il ministro laburista Jonathan Reynolds lo accusa di «andare in un paese straniero ad amplificare gli effetti negativi sul commercio del Regno Unito». Il Democratico Usa Jamie Raskin lo chiama «un impostore filo-Putin e un adulatore di Trump che simula di difendere la libertà». «Sono lieto di aver fatto la conoscenza del delizioso signor Raskin», commenta Nigel. Poi, fuori dall’aula, posta una foto dallo Studio Ovale accanto a Donald Trump. L’immagine vale più di mille discorsi. Il 5 gennaio 2025, poche ore dopo che Farage lo aveva definito «un eroe» e «un amico», Elon Musk scrive su X che Nigel «non ha le qualità necessarie» per guidare Reform e che il partito ha bisogno di un nuovo leader. La ragione è il rifiuto di appoggiare Tommy Robinson, il nazionalista di destra che Musk aveva esplicitamente sostenuto. Si vociferava tra l’altro di una possibile donazione da cento milioni di sterline da parte di Mr. Tesla a Reform. Ma il lear della Brexit non cede: «La mia sizione rimane che Tommy Ronson non è adatto a Reform, e n vendo mai i miei principi». Nil-Elon 2-0. E Farage dimostra anra una volta la sua distanza da certo sovranismo continentale. 26 febbraio 2026, Reform UK arrisecondo nelle elezioni suppletidi Gorton e Denton, circoscriziodel Greater Manchester laburia da quasi un secolo. A marzo, gel vince un ricorso legale che coinge il governo Starmer a rinunare al piano di rinviare le elezioni cali di maggio, nelle quali Rerm parte favorita. Un’azione che ela la maturità tattica raggiunta un partito che fino a pochi anni non aveva neppure un ufficio lele strutturato. Ha costretto David Cameron al ferendum. Ha contribuito alla vitria del Leave. Ha logorato tre lear conservatori. Ha preso Kent e ncashire in una notte, e vinto ncorn con sei voti. Oggi ha mesin ginocchio il Labour di Starer, è secondo partito in Galles e imo in tutto il Paese. Il problema è che, con i Laburisti nza identità e i Conservatori con ppe identità, un dritto come Fage arriva senza problemi a Downg Street. E poi che si fa? Un bel ferendum?