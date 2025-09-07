Starmer ha paura di Farage e nomina una ministra velata

Un anno fa era festa grande: il Labour trionfava alle elezioni con 174 seggi in più dei conservatori, spazzati via dopo 14 anni di governo, Keir Starmer si installava a Downing Street, e gli intellettuali della sinistra europea brindavano a Londra come la grande capitale del progressismo, argine contro l’ascesa dei partiti sovranisti. E oggi? Il Labour è in crisi di idee e di leadership, il primo ministro Starmer è costretto a un rimpasto d’emergenza, e Nigel Farage, il leader trumpiano di Reform Uk, vola nei sondaggi. Le dimissioni venerdì della vicepremier Angela Rayner, la regina rossa del Labour e portavoce dell’ala sinistra del partito accusata di irregolarità fiscali legate alla sua seconda abitazione di Hove (ha pagato 40mila sterline in meno di “stamp tax”, tassa di registro), hanno innescato una mini-rivoluzione a Londra.

Con Starmer che ha ridisegnato un governo di fedelissimi, con una sterzata a destra, per affrontare i due principali problemi: il budget, da presentare a novembre, e Farage, il vero avversario politico secondo tutti i sondaggi. Il posto di vicepremier lasciato vacante dalle dimissioni brusche di Rayner è stato assegnato a David Lammy, ministro degli Esteri uscente che, con la promozione, è passato al dipartimento della Giustizia. Al Foreign Office è arrivata la veterana Yvette Cooper, che come ministra degli Interni si era distinta per la linea dura sull’immigrazione. Ma la nomina più chiacchierata a Londra è quella di Shabana Mahmood al ministero dell’Interno: origini pachistane, musulmana praticante, contraria all’aborto e al suicidio assistito e, come colei che l’ha preceduta, inflessibile contro l’immigrazione scriteriata. In un’intervista di due anni fa, Shabana Mahmood aveva affermato che la sinistra britannica deve smettere di essere «schifiltosa» sull’immigrazione, che denunciarne le derive non significa essere degli infrequentabili razzisti. «Se chiedete ai miei elettori, loro vogliono un sistema migratorio equo. Pensano che ci debbano essere delle regole. La maggior parte di loro dirà che sono arrivati in questo Paese sulla base di regole molto rigide, che hanno seguìto per lavorare e costruirsi una vita qui.

