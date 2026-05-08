Meloni-Rubio, vertice di 90 minuti: la ripartenza di Italia e Usa

È durato circa un’ora e mezza l’incontro a Palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il vertice, iniziato poco prima di mezzogiorno con una stretta di mano e uno scambio di baci, è servito a rafforzare il solido partenariato strategico tra Italia e Stati Uniti. Rubio ha sottolineato “l’impegno degli Stati Uniti a una stretta collaborazione sulle priorità condivise”, discutendo le principali sfide internazionali, dal Medio Oriente all’Ucraina.Riguardo alla Nato e alla possibile rotazione delle truppe americane, il segretario di Stato ha precisato: "C’è sempre un piano per effettuare una rotazione all’interno della Nato ma in ultima analisi la decisione spetta a Trump".

Ha poi aggiunto di non aver parlato con Meloni di un possibile ritiro delle basi statunitensi dall’Italia. Sul fronte Iran, Rubio si è mostrato cauto ma ottimista: "Spero che ci sia una seria proposta dell’Iran nelle prossime ore".