Guerra nel Golfo, la diretta. Hormuz, nuove minacce dell'Iran. Qatar, colpito nave mercantile

Dal 28 febbraio prosegue la guerra nel Golfo, con l'attacco di Usa e Israele all'Iran. Si attende ancora la risposta di Teheran all'ultima proposta di pace avanzata dagli Stati Uniti. Nel frattempo continuano le azioni di guerra: colpite navi commerciali, i pasdaran minacciano rappresaglie contro siti Usa. Filtrano indiscrezioni su Donald Trump, che sarebbe "stufo della guerra". Prime conferme ufficiali sulla sorte di Khamenei jr, arrivate dai pasdaran: è stato ferito, sostengono, ma si troverebbe in buone condizioni. Di seguito la cronaca della giornata.

Teheran rivendica: "Il nemico ha fallito gli obiettivi"

Gli Stati Uniti e Israele "non hanno raggiunto i loro obiettivi" nell'attacco contro l'Iran. Lo ha dichiarato il portavoce dell'esercito iraniano, il colonnello Akrami Nia, citato dall'agenzia Tasnim. "Se analizziamo rapidamente l'andamento del conflitto, emerge chiaramente che il nemico ha fallito su tutta la linea", ha affermato. Secondo Akrami Nia, "l'equilibrio politico del sistema non è stato compromesso" e, al contrario, "unità nazionale e coesione interna si sono rafforzate ulteriormente".

Raid israeliani nel sud del Libano

Nel fine settimana le Forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver eliminato in Libano dieci presunti membri di Hezbollah e di aver colpito circa quaranta siti collegati al gruppo sciita. L'Idf lo ha reso noto attraverso un comunicato diffuso sui social. "Per neutralizzare le minacce, i soldati della 91ª Divisione hanno attaccato oltre 40 infrastrutture terroristiche e ucciso più di 10 terroristi di Hezbollah attivi nell'area del Libano meridionale", si legge nella nota. Tra gli obiettivi colpiti figurerebbero strutture militari, depositi di armi, lanciatori e altre infrastrutture utilizzate, secondo Israele, per compiere attacchi contro le truppe israeliane operative nel sud del Paese.

Pezeshkian: "Ora la guerra si sposta sull'economia"

"Dopo il fallimento sul piano militare, il nemico tenta di trasferire il conflitto sul fronte economico". Così il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha commentato la situazione interna del Paese. Il capo dello Stato ha invitato la popolazione a "sventare anche questo complotto attraverso partecipazione e collaborazione". Pezeshkian ha inoltre sottolineato la necessità di "un vasto movimento popolare" finalizzato a modificare i consumi e a incentivare il risparmio energetico.

Minaccia iraniana sullo Stretto di Hormuz

L'Iran ha avvertito che i Paesi impegnati nell'applicazione delle sanzioni contro Teheran potrebbero incontrare difficoltà nel transito attraverso lo Stretto di Hormuz. A dichiararlo è stato il colonnello Akrami Nia, portavoce dell'esercito della Repubblica Islamica, secondo quanto riferito dall'agenzia Tasnim. "Da questo momento in poi, gli Stati che seguiranno gli Stati Uniti nell'imposizione delle sanzioni contro l'Iran avranno certamente problemi nel passaggio attraverso Hormuz", ha affermato.

Mercantile danneggiato al largo del Qatar

Una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato mentre si trovava a circa 23 miglia nautiche a nord-est di Doha, in Qatar. Lo ha riferito l'UK Maritime Trade Operations (UKMTO). L'impatto ha provocato un principio d'incendio a bordo, successivamente domato dall'equipaggio. Il comandante dell'imbarcazione ha precisato che non si registrano né feriti né conseguenze ambientali. Le autorità competenti stanno indagando per accertare l'origine del proiettile, mentre alle navi presenti nella zona è stato raccomandato di mantenere la massima prudenza.

Pasdaran: "Reazione dura contro gli Usa"

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno minacciato una risposta immediata e pesante nel caso di attacchi statunitensi contro petroliere o navi commerciali iraniane. Secondo quanto riportato dai media iraniani, il comandante delle forze navali dei Pasdaran ha dichiarato che qualsiasi offensiva americana verrebbe contrastata con "un attacco severo" contro una base Usa nella regione e contro "imbarcazioni nemiche".