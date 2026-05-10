Vladimir Putin, la congiura al Cremlino dietro le sue parole: fanno fuori lo Zar?

Sondaggi negativi senza precedenti, segni di stanchezza fisica. E soprattutto il malcontento che monta non solo tra la popolazione, ma anche nel fronte interno, al Cremlino: Vladimir Putin è nel mirino e, forse, non è mai stato così debole, almeno nella "sua" Russia. A dare la cifra del momento attraversato dallo Zar è stata la sua espressione durante la parata per l’anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale: volto teso, atteggiamento insofferente e parole che hanno sorpreso osservatori e diplomatici. "Il conflitto sta per volgere al termine", ha dichiarato lo Zar, aprendo a un possibile cambio di linea dopo oltre quattro anni di guerra.

Sul campo, infatti, lo scenario è molto diverso da quello immaginato da Mosca all’inizio dell’invasione. Il progetto di conquistare rapidamente Kiev e spodestare Volodymyr Zelensky è fallito da tempo. Il fronte si è trasformato in una guerra di logoramento, con l’esercito ucraino capace non solo di resistere, ma anche di contrattaccare in più occasioni, mettendo in seria difficoltà le strategie del Cremlino.