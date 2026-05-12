Hantavirus, sbarco finito ora la Hondius va verso l’Olanda. Negativo l’uomo in isolamento in Veneto

"È negativo il test della persona in isolamento" in Veneto perché sullo stesso volo della donna olandese morta poi per Hantavirus. Lo ha confermato questa mattina Maria Rosaria Campitello, capo del dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute, ospite di Rai Radio 1. "Questo non significa che non si potrebbe un domani positivizzarsi, ma ci lascia ben sperare perché è asintomatico, ha un test oggi negativo, ricordando che la misura di sanità pubblica è sicuramente sempre la quarantena e la sorveglianza, però ci lascia buone speranze", ha aggiunto.

Intanto gli ultimi due aerei che trasportavano passeggeri e membri dell'equipaggio evacuati dalla nave da crociera MV Hondius, dove è stata rilevata un'epidemia di hantavirus, sono atterrati ieri sera a Eindhoven, nei Paesi Bassi, lunedì sera. I due aerei provenienti dall'arcipelago spagnolo delle Isole Canarie trasportavano in totale 28 persone, secondo il Ministero degli Esteri olandese.

A bordo del primo aereo c'erano sei ex passeggeri Hondius (quattro australiani, un neozelandese e un britannico residenti in Australia): saranno ospitati in un centro di quarantena vicino all'aeroporto prima di partire per l'Australia. I sei, che indossavano camici medici bianchi e mascherine, sono scesi dall'aereo medico, stringendo borse bianche contenenti i loro effetti personali, prima di entrare nel terminal.

Il secondo velivolo trasportava 19 membri dell'equipaggio, un medico britannico, un epidemiologo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e un altro del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CEPM). Hanno indossato solo una maschera e grandi borse bianche contenenti i loro effetti personali.