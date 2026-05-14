Hantavirus, "ma che carino il topo che infetta!": il delirio della star

L'animale, il cui nome scientifico è “Oligoryzomys longicaudatus”, è un roditore selvatico di colore marrone chiaro. Pesa meno di 30 grammi, ha orecchie piccole, occhi grandi e adatti alla vita notturna, e una coda che può essere lunga il doppio del resto del corpo. Vive in Cile e nell'Argentina meridionale .

Ed è proprio in Argentina che un'influencer si è imbattuta in un esemplare di "colilargo" e ha registrato un video, piuttosto insolito, insieme al roditore. La ragazza lo ha tenuto a lungo tra le mani e rivolgendosi direttamente all'animaletto ha detto: "Come sei carino, non mordermi".

Sui social il video è diventato immediatamente virale, suscitando le critiche degli utenti. "Non sapevo che quello fosse il topo dalla coda lunga portatore del virus - si è giustificata l'influencer - ho solo visto un animale molto carino, e quella sera ho scoperto che in quella settimana erano morte delle persone a causa di un’epidemia proprio lì". Nella città della ragazza, Bariloche, un uomo è stato ricoverato in ospedale per Hantavirus ed è in terapia intensiva.