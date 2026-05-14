Libero logo
Andrea Sempio
Hantavirus
Jannik Sinner
Iran

Hantavirus, "ma che carino il topo che infetta!": il delirio della star

giovedì 14 maggio 2026
Hantavirus, "ma che carino il topo che infetta!": il delirio della star

2' di lettura

Si chiama topo colilargo il presunto 'responsabile' del contatto con i due escursionisti olandesi, - poi deceduti a causa dell'Hantavirus - passeggeri della Mv Hondius. La coppia sarebbe stata contagiata dal roditore durante un'escursione a Ushuaia. 

L'animale, il cui nome scientifico è “Oligoryzomys longicaudatus”, è un roditore selvatico di colore marrone chiaro. Pesa meno di 30 grammi, ha orecchie piccole, occhi grandi e adatti alla vita notturna, e una coda che può essere lunga il doppio del resto del corpo. Vive in Cile e nell'Argentina meridionale.

Hantavirus, accuse a Donald Trump e nostalgie: ormai è psicosi

La più d’impatto probabilmente è (una delle tante) vignetta di Repubblica, d’altronde si sa: c...

Ed è proprio in Argentina che un'influencer si è imbattuta in un esemplare di "colilargo" e ha registrato un video, piuttosto insolito, insieme al roditore. La ragazza lo ha tenuto a lungo tra le mani e rivolgendosi direttamente all'animaletto ha detto: "Come sei carino, non mordermi". 

Sui social il video è diventato immediatamente virale, suscitando le critiche degli utenti. "Non sapevo che quello fosse il topo dalla coda lunga portatore del virus - si è giustificata l'influencer - ho solo visto un animale molto carino, e quella sera ho scoperto che in quella settimana erano morte delle persone a causa di un’epidemia proprio lì". Nella città della ragazza, Bariloche, un uomo è stato ricoverato in ospedale per Hantavirus ed è in terapia intensiva.

Hantavirus, Schillaci “Cittadini devono stare tranquilli, non è il Covid”

ROMA (ITALPRESS) – “Gli hantivirus sono virus conosciuti da decenni, il loro serbatoio principale sono i rod...

Giovanni Cattoli, direttore sanitario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, assicura che il colilargo "non è presente in Europa e in Italia". "Per quanto riguarda gli hantavirus in Europa anche nel loro caso il serbatorio-animale è il roditore, ma parliamo di specie diverse rispetto a quello selvatico" come il colilargo. 

tag
hantavirus

Gastroenterite sulla Ambassador Cruise Line Bordeaux, "gastroenterite, vomito, diarrea": un morto e 1.700 passeggeri isolati sulla nave da crociera

Il caso diventa politico Hantavirus, accuse a Donald Trump e nostalgie: ormai è psicosi

Dalla Berlinguer Hantavirus, la bordata di Mauro Corona contro i virologi

ti potrebbero interessare

Maldive, iperossia? L'ipotesi-choc: "Cosa non ha funzionato nelle bombole"

Maldive, iperossia? L'ipotesi-choc: "Cosa non ha funzionato nelle bombole"

Redazione
Maldive, "nelle bombole c'era il Nitrox": cosa emerge sulla tragedia

Maldive, "nelle bombole c'era il Nitrox": cosa emerge sulla tragedia

Nicole Minetti, la massaggiatrice uruguagia demolisce il "Fatto Quotidiano": "Nemmeno gli assassini"

Nicole Minetti, la massaggiatrice uruguagia demolisce il "Fatto Quotidiano": "Nemmeno gli assassini"

Maldive, 5 sub italiani morti: l'ipotesi-choc, cosa è successo in quella grotta

Maldive, 5 sub italiani morti: l'ipotesi-choc, cosa è successo in quella grotta

Redazione