Hantavirus, "ma che carino il topo che infetta!": il delirio della star

Si chiama topo colilargo il presunto 'responsabile' del contatto con i due escursionisti olandesi, - poi deceduti a causa dell'Hantavirus - passeggeri della Mv Hondius. La coppia sarebbe stata contagiata dal roditore durante un'escursione a Ushuaia.
L'animale, il cui nome scientifico è “Oligoryzomys longicaudatus”, è un roditore selvatico di colore marrone chiaro. Pesa meno di 30 grammi, ha orecchie piccole, occhi grandi e adatti alla vita notturna, e una coda che può essere lunga il doppio del resto del corpo. Vive in Cile e nell'Argentina meridionale.
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Ed è proprio in Argentina che un'influencer si è imbattuta in un esemplare di "colilargo" e ha registrato un video, piuttosto insolito, insieme al roditore. La ragazza lo ha tenuto a lungo tra le mani e rivolgendosi direttamente all'animaletto ha detto: "Come sei carino, non mordermi".
Sui social il video è diventato immediatamente virale, suscitando le critiche degli utenti. "Non sapevo che quello fosse il topo dalla coda lunga portatore del virus - si è giustificata l'influencer - ho solo visto un animale molto carino, e quella sera ho scoperto che in quella settimana erano morte delle persone a causa di un’epidemia proprio lì". Nella città della ragazza, Bariloche, un uomo è stato ricoverato in ospedale per Hantavirus ed è in terapia intensiva.
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Giovanni Cattoli, direttore sanitario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, assicura che il colilargo "non è presente in Europa e in Italia". "Per quanto riguarda gli hantavirus in Europa anche nel loro caso il serbatorio-animale è il roditore, ma parliamo di specie diverse rispetto a quello selvatico" come il colilargo.