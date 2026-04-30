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Sandro Veronesi, schianto in aereo per il patron Calzedonia: clamoroso, come ne esce illeso

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giovedì 30 aprile 2026
Sandro Veronesi, schianto in aereo per il patron Calzedonia: clamoroso, come ne esce illeso

2' di lettura

Terribile incidente aereo in Francia per il patron di Calzedonia, Sandro Veronesi, che per fortuna è uscito illeso dallo schianto. È successo nel pomeriggio del 24 aprile, mentre il velivolo sorvolava la zona di Labastide-Villefranche, nel dipartimento francese dei Pirenei Atlantici. L'imprenditore 66enne, che è stato trovato disteso sull'erba, è da sempre un grande appassionato di aviazione, come si legge sul Corriere della Sera. E al momento dell'incidente si trovava a bordo di un monomotore da turismo. Insieme a lui un compagno di volo, italiano, di 56 anni. 

L'aereo avrebbe cominciato a presentare i primi problemi tecnici mentre si trovava sopra una zona agricola. Per fortuna, stando alle prime ricostruzioni sull'accaduto, l’allarme sarebbe scattato in tempo reale grazie a una fortunata coincidenza: una pattuglia del Psig (il plotone di sorveglianza e intervento della gendarmeria) di Bayonne si trovava in volo nella zona per una missione d’addestramento e ha subito notato che qualcosa non andava nell’aereo di Veronesi, che puntava il muso verso il basso.

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I gendarmi, allora, hanno lanciato l’allarme indirizzando le ricerche nel possibile punto di impatto ed evitando così di allungare troppo i tempi, dal momento che la zona dello schianto risulta essere piuttosto impervia. Se le ricerche fossero partite da zero, probabilmente ci sarebbe voluto molto più tempo. Quando hanno capito cosa stesse succedendo, Veronesi e il suo compagno di volo hanno provveduto ad azionare il paracadute balistico di emergenza. E grazie a quello sono riusciti a salvarsi. Quando i vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo dell'incidente, Veronesi e il suo compagno di volo si trovavano fuori dal velivolo, entrambi distesi nell’erba. Per loro solo forti dolori alla schiena dovuti alla violenta discesa.

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sandro veronesi
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francia

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