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Emmanuel Macron in Kenya sbrocca col pubblico: "Basta, è una questione di rispetto"

Brusii in sala all'Africa Forward Summit. Ed #EmmanuelMacron interrompe il discorso e sbrocca contro il pubblico: "Scusate. Hey, hey, hey. È impossibile parlare di cultura con tutto questo rumore. È una totale mancanza di rispetto"
martedì 12 maggio 2026
Emmanuel Macron in Kenya sbrocca col pubblico: "Basta, è una questione di rispetto"

2' di lettura

Attimi di tensione che hanno coinvolto Emmanuel Macron durante una conferenza in Kenya. Il galletto francese, in visita in occasione dell'Africa Forward Summit, ha interrotto inaspettatamente un intervento dedicato al mondo culturale africano per il continuo brusio in sala. 

Macron, visibilmente infastidito, è salito sul palco, si è fatto dare un microfono e ha 'rimproverato' il pubblico presente: "Scusate. Hey, hey, hey. È impossibile parlare di cultura con tutto questo rumore. È una totale mancanza di rispetto". Il presidente ha poi invitato chiunque volesse parlare d'altro a lasciare la sala e a spostarsi nelle stanze dedicate ai bilaterali. "Se restate qui, ascoltiamo le persone e seguiamo tutti le stesse regole", ha concluso, visibilmente infastidito.

L'intervento del presidente francese ha incassato l'approvazione di gran parte del pubblico in sala che ha applaudito le sue parole. Il video di quanto successo è immediatamente diventato virale sui social, dove si è aperto il dibattito tra chi appoggiava lo "stop" di Macron e chi invece lo accusava di averlo fatto solo per visibilità. 

Il capo dell'Eliseo ha poi annunciato un piano di investimenti da circa 23 miliardi di euro destinati a progetti di sviluppo, infrastrutture e cooperazione economica nel continente africano. Di questi, 14 miliardi includono investimenti di soggetti privati francesi.

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