Donald Trump, choc alla Casa Bianca: "Dovrò sbarazzarmi di Melania"

Durante il tradizionale picnic alla Casa Bianca dedicato al Congresso, Donald Trump ha strappato più di un sorriso ai presenti con un intervento dai toni ironici dedicato alla moglie Melania, protagonista dell’evento e sua presentatrice ufficiale. Introdotto proprio dalla first lady, Trump ha aperto il suo breve discorso scherzando sulla crescente popolarità della moglie e sul suo recente successo mediatico. “Detesto parlare dopo di lei, mi fa sembrare così scialbo”, ha detto il presidente, riferendosi al confronto con la presenza scenica di Melania.

Poi il passaggio più ironico: “Ha fatto un film che è balzato al primo posto, poi è passato allo streaming ed è andato al primo posto… Siamo fortunati ad avere una first lady del genere, ma ricordate: in famiglia c’è spazio solo per una star, quindi dovrò sbarazzarmene”. Il riferimento al “film” e al successo in streaming della first lady è stato accolto con applausi e risate, in un clima informale che ha caratterizzato l’intero evento alla Casa Bianca.

Non è la prima volta che la coppia Trump attira l’attenzione durante apparizioni ufficiali. In una recente occasione pubblica legata a un evento istituzionale, Donald Trump ha nuovamente scherzato sul ruolo della moglie, sottolineando come Melania riesca spesso a catalizzare l’attenzione dei media e del pubblico più di quanto accada ai politici presenti. Anche in quell’occasione, il presidente aveva alternato toni di elogio e battute, evidenziando il ruolo sempre più visibile della first lady nella comunicazione pubblica e nella sua immagine internazionale. Il siparietto al picnic del Congresso si inserisce quindi in una strategia comunicativa ormai consolidata, in cui la dimensione politica e quella mediatica si intrecciano costantemente, con la coppia Trump al centro della scena.